ЛДПР провела XXXVII съезд партии и объявила масштабную реформу

Tекст: Вера Басилая

В Москве 2 октября прошел XXXVII съезд ЛДПР, участие в котором приняли более 700 членов и сторонников партии со всех 89 регионов России.

Среди присутствующих были делегаты, депутаты всех уровней, сенаторы, представители органов власти, молодёжного крыла, общественники, участники спецоперации, ветераны и военные корреспонденты.

Лидер партии Леонид Слуцкий начал выступление словами: «Я хочу сказать всем нашим избирателям спасибо! Благодаря поддержке людей мы смогли избрать по-настоящему эффективных депутатов, каждый из которых на своём участке будет честно и ответственно работать! Нашими совместными усилиями мы сможем сделать нашу Родину лучше».

На съезде Леонид Слуцкий представил стратегию развития ЛДПР до 2030 года. В ближайшие пять лет, по его словам, партия должна реализовать накопленный потенциал, оставаться ведущей оппозиционной силой и повысить уровень доверия к ЛДПР более чем до 20%. Поставлена цель удвоить количество депутатов в Госдуме и увеличить фракции в региональных парламентах в 2,5 раза, а общее число депутатов ЛДПР к 2030 году довести до 10 тысяч.

Слуцкий сообщил, что новые программные приоритеты затронут поддержку участников спецоперации, интеграцию ветеранов, обновление системы власти с привлечением молодых управленцев, решение демографических вопросов, защиту традиционных ценностей и налоговую поддержку регионов. Новая программа будет учитывать государственные приоритеты и опираться на поддержку курса президента России.

«Мы должны стать надежным партнером президента России Владимира Владимировича Путина по реализации его стратегических целей», – отметил Слуцкий.

Для формирования программы партия запускает Всероссийский онлайн-форум по сбору предложений от граждан, а также создает редакционную комиссию для экономического обоснования инициатив. Слуцкий подчеркнул, что мнение простых граждан из всех регионов станет определяющим, а программа, с которой партия пойдёт на выборы в 2026 году, будет сформирована в ближайшие полгода.

Особое внимание ЛДПР уделит поддержке ветеранов спецоперации, их трудоустройству и социальной адаптации. Слуцкий сообщил, что цифровая платформа по занятости демобилизованных уже получила одобрение главы государства и вскоре начнет функционировать. В числе приоритетов также развитие молодежного движения: средний возраст членов партии к 2030 году планируется снизить до 40 лет.

ЛДПР планирует масштабировать свои проекты, чтобы ежегодно вовлекать не менее 30 млн человек, с особым акцентом на молодежь в регионах. Для развития малых городов Слуцкий предложил отдельную государственную программу по подготовке управленцев, в том числе с участием Университета мировых цивилизаций имени Жириновского.

В завершение лидер ЛДПР заявил о намерении добиваться реальных изменений демографической политики, ввести дифференцированные ипотечные ставки для многодетных семей и создать в обществе норму поддержки родителей с тремя и более детьми.

«Все наши требования – про людей, про справедливость и достойное настоящее. Наша программа – про сохранение русского человека, про его детей и родителей, про нашу Россию», – заключил Слуцкий.