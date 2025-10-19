Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
В Max опровергли фейк о масштабной утечке пользовательских данных
В пресс-службе национального мессенджера Max заявили, что распространенная информация об утечке данных пользователей не соответствует действительности и является фейком.
Информация об утечке базы данных пользователей платформы Max не соответствует действительности, передает ТАСС. В пресс-службе мессенджера подчеркнули, что данные пользователей защищены, а сообщения о продаже базы данных – фейк, распространяемый анонимными источниками.
Представители Max заявили: «В Max категорически опровергают информацию об утечке. Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Max надежно защищены».
В компании уточнили, что Центр безопасности платформы изучил публикацию и установил, что приведенная компиляция данных не имеет отношения к Max. По словам представителей пресс-службы, авторы фейка ссылаются на программное обеспечение, которое никогда не использовалось мессенджером.
Ранее в даркнете появилось объявление о продаже базы данных пользователей Max, в которой якобы содержится более 46,2 млн записей. В Max опровергли достоверность этой информации.
