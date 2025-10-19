Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.2 комментария
Путин заявил о непререкаемом авторитете главы семьи в России
Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца и выделил роль главы семьи
Президент России Владимир Путин отправил приветствие участникам и гостям мероприятия, посвященного Дню отца, отметив, что глава семьи у всех народов России испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом.
«У всех народов нашей многонациональной страны глава семьи испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом. Отрадно, что этот замечательный праздник, призванный подчеркнуть огромную роль отца в воспитании подрастающего поколения, в судьбе каждого человека, пользуется широкой общественной поддержкой», – отметил Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин обратил внимание на важность того, чтобы мужчины и молодое поколение стремились соответствовать высокому званию главы семьи, берегли семейные традиции, были надежной опорой и наставниками для своих близких. Он подчеркнул, что глава семьи должен поддерживать детей, делиться с ними знаниями и опытом, помогать в сложных ситуациях и достижении целей.
В своем обращении президент поздравил также участников специальной военной операции, отметив их стойкость, отвагу и мужество.
«Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством», – отметил Путин, пожелав всем участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца в стране. Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.