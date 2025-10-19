Басист группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в 48 лет

Tекст: Ирма Каплан

Группа объявила о смерти Риверса в субботу вечером. В сообщении говорится, что Сэм скончался ранее в тот же день. Коллеги назвали его своим «сердцем» коллектива, пишет TMZ.

По словам участников группы, Сэм был не просто басистом, он «был настоящим волшебником. Пульс в каждой песне, спокойствие в хаосе, душа в звуке».

Помимо музыки, группа пишет, что Сэм был человеком, который встречается раз в жизни, и легендой среди легенд. Сообщение заканчивается словами: «Будь спокоен, брат. Твоя музыка никогда не кончается».

Риверс вырос, играя с барабанщиком Limp Bizkit Джоном Отто и познакомился с солистом Фредом Дерстом во время работы в Chick-fil-A в начале 1990-х. Риверс, Отто и Дерст создали оригинальную версию Limp Bizkit, а потом, в 1996 году, к ним присоединились гитарист Уэс Борланд и диджей Lethal, которые пополнили состав.

В течение следующих трех десятилетий Limp Bizkit покоряли сцены по всему миру, выпустив шесть студийных альбомов, в том числе Significant Other и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, получившие признание критиков в 1999 и 2000 годах соответственно.

Среди их самых известных песен... Rollin, Take A Look Around, My Way, Behind Blue Eyes и другие.

Риверс временно покинул группу в 2015 году. Позже выяснилось, что это произошло из-за заболевания печени на фоне чрезмерного употребления алкоголя. Ему сделали пересадку печени, и он вернулся в группу в 2018 году.