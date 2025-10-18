Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.14 комментариев
Полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о нападении на женщину в Казани
Полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину в Казани, исполнитель преступления пытался скрыться в Таджикистане, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации МВД, среди задержанных – двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Помимо них, задержаны двое пособников, которые помогали готовить нападение, передает РИА «Новости».
Волк сообщила, что предполагаемый исполнитель – 30-летний уроженец ближнего зарубежья, который после нападения пытался скрыться в Таджикистане. Благодаря сотрудничеству российских и таджикских силовиков мужчина был задержан, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Советский районный суд Казани уже арестовал одного из фигурантов дела – Бурихона Хамидова. Супругу и свекру потерпевшей, Ивану и Станиславу Шевыревым, продлили срок задержания на 72 часа.
Напомним, во вторник в Казани неизвестный напал с ножом на женщину, полиция начала розыск. Женщину с ранениями госпитализировали. Женщина, на которую в Казани напал неизвестный, оказалась супругой предпринимателя Ивана Шевырева.