Полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о нападении на женщину в Казани

Tекст: Дарья Григоренко

По информации МВД, среди задержанных – двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Помимо них, задержаны двое пособников, которые помогали готовить нападение, передает РИА «Новости».

Волк сообщила, что предполагаемый исполнитель – 30-летний уроженец ближнего зарубежья, который после нападения пытался скрыться в Таджикистане. Благодаря сотрудничеству российских и таджикских силовиков мужчина был задержан, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Советский районный суд Казани уже арестовал одного из фигурантов дела – Бурихона Хамидова. Супругу и свекру потерпевшей, Ивану и Станиславу Шевыревым, продлили срок задержания на 72 часа.

Напомним, во вторник в Казани неизвестный напал с ножом на женщину, полиция начала розыск. Женщину с ранениями госпитализировали. Женщина, на которую в Казани напал неизвестный, оказалась супругой предпринимателя Ивана Шевырева.