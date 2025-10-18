Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.14 комментариев
Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.
Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.
Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.
Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.
Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.