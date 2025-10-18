Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
Объявлены 100 победителей конкурса «Быть, а не казаться!-2025»
В Казани подвели итоги всероссийского конкурса наставников ««Быть, а не казаться!-2025», там объявили имена 100 победителей, прошедших строгий многоступенчатый отбор среди более 70 тыс. участников.
За девять месяцев наставники прошли отборочные этапы и полуфиналы, а финал конкурса проходил с 11 октября, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. В результате из 70 тысяч претендентов были отобраны 100 победителей из 49 регионов страны, которые войдут в кадровый резерв молодежной политики и смогут масштабировать свои практики наставничества.
«В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно уделять должное внимание теме преемственности поколений. Именно наставники помогают молодым людям найти ориентиры в жизни, становясь хранителями исторической памяти, передавая её новым поколениям. Память – наш смысловой щит, который оберегает общество от искажения правды, от равнодушия и забвения, делает нас сильными и сплоченными перед лицом любых вызовов», – заявил в направленном участникам и гостям конкурса приветствии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина, и среди победителей есть участники СВО, а также обладатели государственных наград. «Поздравляю победителей с достойным результатом! Благодарю всех за эффективную работу и участие в конкурсе. Желаю крепкого здоровья, успешного воплощения идей и проектов и благодарных воспитанников», – заявил он.
Финальный этап конкурса стал площадкой для обмена опытом между наставниками из 79 регионов. Эксперты выявили самые яркие практики, которые войдут в федеральный банк лучших проектов. В частности, отмечены инициативы по созданию кружков для обучения детей участников СВО трудовым профессиям и проект соревнований «Технопатриот» для обучения управлению БПЛА.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что среди победителей есть кавалеры Ордена Мужества и награжденные медалями «За Отвагу», которые теперь делятся своим опытом с молодежью. Все победители получат сертификаты на поездку по России и возможность пройти обучение и повышение квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи.