    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп: «Томагавки» нужны США, нельзя истощать запас
    В России назвали почерком нацистов удар ВСУ по военкорам
    Слова Трампа после разговора с Путиным удивили украинскую делегацию
    Британский политик Фарадж пообещал сбивать российские самолеты
    Politico: ЕС хочет привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    17 октября 2025, 09:18 • Новости дня

    Глава МИД Египта назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю

    Глава МИД Египта Абдель Аты назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой, а не по вине ХАМАС, заявил в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    По его словам, процесс возврата тел заложников из Газы осложнен из-за значительных разрушений, а не из-за отказа ХАМАС выполнять условия перемирия, передает ТАСС.

    Абдель Аты отметил: «Мы все еще ждем передачи останков [заложников], потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением».

    По словам Абдель Аты, на территории Газы наблюдаются огромные разрушения, множество обломков и взрывных устройств, что существенно затрудняет поисковые работы и передачу тел Израилю. Министр подчеркнул, что для завершения этой процедуры потребуется дополнительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля заявили о трудностях в переговорах по Газе из-за вопроса возврата тел погибших. В аэропортах США и Канады прозвучали заявления в поддержку ХАМАС. Армия обороны Израиля получила два тела заложников ХАМАС от Международного комитета Красного Креста.

    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    15 октября 2025, 08:27 • Новости дня
    Турция добилась изменений в документе по урегулированию в Газе

    Турция настояла на изменении формулировок совместного документа по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Турция добилась внесения правок в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, спор произошел из-за одного слова, сообщает турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турция добилась внесения изменений в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hurriyet.

    Переговоры по формулировкам продолжались до последней минуты саммита. Всеобъемлющий документ для мирного урегулирования конфликта подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Турции, Египта и Катара.

    Колумнист издания Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам, сообщил, что переговоры по тексту продолжались до последних 15 минут, но вскоре возник кризис из-за одного слова.

    В итоге, по настоянию Анкары, одно слово было удалено из текста, а другое, предложенное Турцией, – включено. При этом, о каком именно выражении идет речь, не уточняется.

    Ранее Анкара настояла на недопустимости присутствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите по Газе.

    Несколько других стран-участников встречи поддержали ее позицию. Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    14 октября 2025, 22:50 • Новости дня
    Израиль отказался открывать КПП «Рафах» из-за ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за нарушений со стороны ХАМАС договоренностей по выдаче тел погибших израильтян, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт не будет, заявила израильская сторона.

    Политические силы приняли рекомендацию оборонного ведомства и решили ввести санкции против ХАМАС в связи с их нарушением своих обязательств по возвращению тел заложников.

    «Среди прочих мер, контрольно-пропускной пункт «Рафах» завтра не откроется для выезда жителей Газы, как это предусмотрено соглашением, и поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет сокращен», – приводит портал Ynet решение Израиля.

    Напомним, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США  предоставили ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий. В Израиле заявили, что возвращение граждан страны, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели.

    14 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил разоружить ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС принудительным разоружением, если оно самостоятельно не выполнит свои обязательства.

    Американский лидер сделал это заявление журналистам в Белом доме, выступая на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем, передает РИА «Новости».

    «Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет – мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», – сказал Трамп.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    17 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Египет объяснил отсутствие России на саммите мира по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин получили приглашения на саммит по Газе, но время на подготовку к мероприятию оказалось весьма ограниченным, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    Россия была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты во время брифинга в Нью-Дели, передает ТАСС. По его словам, сроки подготовки встречи были сжатыми, что повлияло на участие ряда стран.

    По его словам, Россия, а также Китай были приглашены, их поддержка прав палестинцев ценна, игнорировать такие крупные страны Египет не мог.

    Дипломат добавил, что Египет регулярно взаимодействует с главами внешнеполитических ведомств России и Китая, подчеркивая их значимость в решении палестинского вопроса.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе. Он также призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    14 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Пескова спросили о возможной встрече Путина с освобожденным ХАМАС Харкиным

    Песков: Путин пока не планирует встречу с освобожденным ХАМАС Харкиным

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена ХАМАС уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что у Владимира Путина нет планов встречи с Максимом Харкиным, которого недавно освободили из плена ХАМАС. Он добавил, что в Кремле разделяют общую радость по случаю того, что Харкин на свободе, пишут «Известия».

    Ранее мать Максима Харкина заявила, что ее сын содержался в плену у ХАМАС лучше других благодаря поддержке России.

    В понедельник в ХАМАС сообщили, что освободили всех израильских заложников, среди которых оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.

    14 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Названа необходимая для восстановления сектора Газа сумма

    В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление разрушенного сектора Газа, по предварительным оценкам, обойдется в сумму около 70 млрд долларов, заявил специальный представитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.

    По словам Силлиерса, сумма в 70 млрд долларов была названа на основании совместной оперативной оценки ущерба, проведенной ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что восстановление потребует тщательной расстановки приоритетов и выбора ключевых территорий для реконструкции.

    По словам представителя ПРООН, не все районы сектора Газа могут быть восстановлены.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    16 октября 2025, 20:02 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от аятоллы Хаменеи

    Али Лариджани в ходе визита в Россию встретился с Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана.

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе визита в Россию он провел встречу с президентом Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    «Сегодня вечером… Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского политика, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в ходе встречи обсудил с Путиным двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

    Как писала газета ВЗЛЯД, ранее стало известно, что после телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона через администрацию президента России передала Ирану послание о нежелании начинать новую войну.

    Кроме того, 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в Москве в январе 2025 года.


    15 октября 2025, 10:41 • Новости дня
    Израиль опознал тела трех заложников, погибших в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судмедэксперты Израиля завершили процедуру идентификации еще трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Израильские судмедэксперты опознали тела еще трех заложников, погибших в плену в Газе, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду.

    «После завершения процедуры идентификации Национальным центром судебной медицины совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители ЦАХАЛ сообщили семьям похищенных старшего сержанта Тамира Немроди (покойного), Уриэля Баруха (покойного) и Эйтана Леви (покойного), что их близкие были возвращены для захоронения», – говорится в сообщении.

    Эти тела были переданы палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем. Ранее на этой неделе радикалы уже вернули четыре тела, доведя общее число переданных погибших заложников до семи. Изначально группировка удерживала 28 человек на момент вступления в силу перемирия в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.

    15 октября 2025, 23:43 • Новости дня
    Армия обороны Израиля получила еще два тела заложников ХАМАС от МККК

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия обороны Израиля получила два тела от Международного Комитета Красного Креста (МККК), что, по словам представителей ХАМАС, говорит об окончании передачи всех погибших заложников, тела которых смогли найти.

    «Некоторое время назад военнослужащие Армии Обороны Израиля в секторе Газа получили от Красного Креста два гроба с телами, предположительно, погибших заложников. Гробы были собраны Красным Крестом у ХАМАС в городе Газа», – сообщила газета Times of Israel.

    Армия Обороны Израиля намерена осмотреть гробы, прежде чем они будут украшены израильскими флагами и состоится короткая церемония прощания под руководством военного раввина.

    Затем останки будут доставлены в судебно-медицинский институт Абу Кабир в Тель-Авиве для идентификации, чтобы подтвердить их принадлежность предполагаемым заложникам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе. Судмедэксперты Израиля 15 октября завершили процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.

    14 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    Заявление с обвинениями в адрес Армии обороны Израиля появилось в Telegram-канале представителя ХАМАС Хазема Касема, передает ТАСС.

    По словам Касема, гибель нескольких жителей Газы от действий израильских военных стала нарушением режима прекращения огня.

    Представитель ХАМАС также призвал международных посредников усилить контроль за действиями Израиля и не позволять ему уклоняться от взятых на себя обязательств.

    Ранее Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Эксперты подчеркнули обреченность очередной «победы» Трампа.

    14 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    Foreign Affairs: Перемирие в Газе – лишь временная пауза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС принесло временную передышку после освобождения заложников и вывода израильских войск из Газы, Достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС назвали временной передышкой без политического урегулирования.

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа, рассматривается как временная пауза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Foreign Affairs.

    В статье подчеркивается: «Это прекращение огня будет лишь паузой, прерыванием в долгой и мрачной истории, если его в итоге не соединить с будущим политическим урегулированием, которое учитывало бы законные стремления и израильтян, и палестинцев – к двум государствам».

    Авторы отмечают, что перемирие стало возможным после освобождения всех израильских заложников и вывода израильских войск из Газы. По их мнению, достигнутая пауза принесла облегчение, однако не может обеспечить долгосрочный мир без четкого и конкретного политического плана.

    Журнал подчеркивает, что арабские государства и палестинская сторона поддержали американский план, но их дальнейшая позиция зависит от готовности США подтвердить приверженность идее создания двух государств. В публикации также говорится, что несмотря на позицию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в израильском и палестинском гражданском обществе продолжаются дискуссии о возможных форматах мирного сосуществования, в том числе по моделям конфедерации, подобным инициативе «A Land for All».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе.

    16 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Израиль заявил о проблемах реализации сделки по Газе из-за вопроса возврата тел

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переход к следующему этапу соглашения по Газе оказался невозможен из-за споров между Израилем и ХАМАС относительно возврата тел погибших заложников, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и одного чиновника из США.

    Израильские власти сообщили США о невозможности перехода к следующему этапу соглашения по Газе из-за недостаточных усилий ХАМАС по поиску тел погибших израильских заложников, передает РИА «Новости».

    Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников отмечает, что, по мнению израильской стороны, ХАМАС мог бы быстро вернуть от 15 до 20 тел, несмотря на сложности с обнаружением некоторых останков.

    В сообщении подчеркивается, что израильская сторона настаивает на более активных действиях ХАМАС для поиска тел, иначе процесс реализации соглашения по Газе застопорится.

    Американский чиновник заявил порталу: «ХАМАС вернет все тела, но это займет время». США намерены продолжить работу по этому вопросу и не допустить срыва соглашения.

    Один из советников администрации США сообщил, что власти предложат палестинцам вознаграждение за информацию, которая поможет найти тела погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также была передана Красному Кресту в Газе.

    16 октября 2025, 09:28 • Новости дня
    Эрдоган поддержал участие войск Турции в группе по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара выразила готовность рассмотреть возможность участия турецких военных в создаваемой международной оперативной группе для урегулирования ситуации в Газе, сообщает газета Turkiye.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность отправки турецких военных в составе международной оперативной группы в Газу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye.

    Выступая на заседании центрисполкома правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон поинтересовался у него, готовы ли турецкие военные войти в такую группу. «Почему бы нет? Нас можно включить в этот военный механизм, который будет создан в Газе. Но главное, на каких условиях мы будем там находиться», – сказал турецкий лидер.

    Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит добиваться создания независимого палестинского государства и, вероятно, примет участие в военных механизмах, которые развернутся в Газе. Он добавил, что региону еще предстоит восстановление, а несмотря на появление определённого доверия, нельзя считать ситуацию в Газе окончательно урегулированной.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, отметил, что Израиль, несмотря на перерывы в боевых действиях, может вновь сконцентрироваться на Ливане, Сирии и Иране. По его словам, следующий этап урегулирования в Газе предполагает вывод израильских войск после развертывания международной оперативной группы. Фидан считает, что если цель – справедливая система, Турция обязательно должна войти в такой механизм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция добилась внесения изменений в документ по урегулированию ситуации в Газе. Турция ранее требовала исключить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из саммита по Газе. Турция взяла на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры сектора Газа.

