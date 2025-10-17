И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.0 комментариев
Глава МИД Египта назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю
Глава МИД Египта Абдель Аты назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю
Передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой, а не по вине ХАМАС, заявил в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
По его словам, процесс возврата тел заложников из Газы осложнен из-за значительных разрушений, а не из-за отказа ХАМАС выполнять условия перемирия, передает ТАСС.
Абдель Аты отметил: «Мы все еще ждем передачи останков [заложников], потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением».
По словам Абдель Аты, на территории Газы наблюдаются огромные разрушения, множество обломков и взрывных устройств, что существенно затрудняет поисковые работы и передачу тел Израилю. Министр подчеркнул, что для завершения этой процедуры потребуется дополнительное время.
