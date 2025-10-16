Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара впервые с мая

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 61 доллара за баррель.

Tекст: Денис Тельманов

По данным торгов, на которые ссылается ТАСС, к 20:51 мск стоимость Brent снижалась на 2,42%, до 60,96 доллара за баррель.

Позже падение несколько замедлилось, и к 20:56 мск цена составляла 60,99 доллара.

Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре также снижался, достигнув отметки в 57,4 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия сохраняет одну из ведущих позиций среди мировых производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию.

Он также отметил, что агрессивное давление западных элит привело к «искусственной ломке» мировой энергетической архитектуры.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России постоянно поддерживать обеспеченность углем не менее чем на 100 лет, нефтью – на 50 лет и газом – на 70 лет.



