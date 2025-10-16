  • Новость часаУшаков заявил о скором начале подготовки саммита лидеров России и США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Неудачи США с Китаем похожи на результат предательства
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели
    Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак
    Трамп заявил о договоренности о новых переговорах с Путиным в Будапеште
    Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа
    Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    Минцифры допустило жесткие меры против Apple из-за требования ФАС
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    28 комментариев
    16 октября 2025, 21:57 • Новости дня

    Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара впервые с мая

    Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 61 доллара за баррель.

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опустилась ниже 61 доллара за баррель. Это произошло впервые с 7 мая текущего года.

    По данным торгов, на которые ссылается ТАСС, к 20:51 мск стоимость Brent снижалась на 2,42%, до 60,96 доллара за баррель.

    Позже падение несколько замедлилось, и к 20:56 мск цена составляла 60,99 доллара.

    Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре также снижался, достигнув отметки в 57,4 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия сохраняет одну из ведущих позиций среди мировых производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию.

    Он также отметил, что агрессивное давление западных элит привело к «искусственной ломке» мировой энергетической архитектуры.

    В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России постоянно поддерживать обеспеченность углем не менее чем на 100 лет, нефтью – на 50 лет и газом – на 70 лет.


    16 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти

    МИД Индии заявил о приоритете интересов потребителей при импорте энергоносителей

    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приоритетом для индийских властей при импорте нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей, особенно в условиях нестабильной энергетической ситуации, заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

    По его словам, власти Индии в вопросах импорта энергоносителей ориентируются на защиту интересов своих потребителей, передает ТАСС.

    Джайсвал добавил, что Индия является одним из крупнейших мировых импортеров нефти и газа, и обеспечение стабильных цен и надежных поставок выступает двойной целью индийской энергетической политики. Он подчеркнул, что политика импорта полностью подчинена этой задаче, а также включает диверсификацию источников поставок в соответствии с рыночными условиями.

    Вместе с тем, Джайсвал сообщил, что Индия и США продолжают обсуждать расширение энергетического сотрудничества и увеличение закупок американских энергоносителей. Он отметил, что индийская сторона уже много лет стремится нарастить импорт из США, и нынешняя администрация Вашингтона проявляет интерес к углублению такого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупку российской нефти. Индия отвергла требование США полностью отказаться от импорта нефти из России. Индийские нефтяные компании продолжают вести переговоры о закупке российских энергоресурсов.

    Комментарии (13)
    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Комментарии (5)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем

    Песков: Кремль опирается на официальные заявления Нью-Дели и Пекина по нефти

    Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва считает определяющими официальные заявления Индии и Китая о закупках российской нефти, а не сообщения третьих стран или высказывания западных лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о позиции Нью-Дели.

    «Ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление», – заявил Песков.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская нефть продолжит поступать в Индию несмотря на давление со стороны США.

    Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом для Индии в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин отвергает любые формы давления и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 16:38 • Новости дня
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    @ Lars Penning/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Об этом сообщило британское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Ранее Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК.

    В июне правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    Комментарии (7)
    16 октября 2025, 11:25 • Новости дня
    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России

    Китай выразил протест Британии из-за санкций против перевозчиков нефти

    Китай сделал серьезное предупреждение Британии из-за санкций против перевозчиков нефти из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские власти сделали Великобритании серьезное предупреждение по поводу введения санкций в отношении китайских перевозчиков российской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Китай выразил серьезное недовольство новыми санкциями Британии против перевозчиков российской нефти, передает ТАСС.

    Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, власти Китая уже сделали Лондону жесткое представление по этому вопросу.

    Он отметил, что Пекин считает подобные меры недопустимыми вмешательством во взаимодействие между китайскими и российскими компаниями. Линь Цзянь подчеркнул, что нормальные обмены и сотрудничество между Китаем и Россией не должны страдать из-за подобных шагов Британии.

    Ранее власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:46 • Новости дня
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов

    Правительство обнулило импортные пошлины на топливо до лета 2026 года

    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    К инициативам по стабилизации российского топливного рынка добавилось обнуление пошлин и перенос ремонтов на НПЗ, а также меры для поддержки импорта бензина.

    Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года, передает ТАСС. Мера принята для стабилизации внутреннего рынка топлива и создания условий для импорта автомобильного бензина.

    Также обеспечены демпферные выплаты в отношении импортируемого топлива и налажены контакты с партнерами для поставок бензина на российский рынок.

    Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что дополнительно используются ранее накопленные запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, плановые ремонты на НПЗ решено перенести на более поздние сроки, чтобы увеличить предложение бензина внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о возможности начала импорта топлива, включая бензин и дизельное топливо. Национальный автомобильный союз предложил закрепить максимальную цену на бензин с учетом инфляции из-за роста стоимости и ограничений на заправках.

    Автоэксперт Валерий Солдунов отметил, что введение потолка цен на бензин повлечет негативные последствия для нефтеперерабатывающей отрасли.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 11:17 • Новости дня
    Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией

    Новак выразил уверенность в продолжении экспорта нефти в Индию вопреки давлению США

    Россия выразила уверенность в нефтяном партнерстве с Индией
    @ Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская нефть продолжит поступать в Индию, несмотря на давление со стороны США, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак заявил, что энергетическое сотрудничество с Индией строится на дружеских отношениях и экономической целесообразности, а индийские партнеры намерены самостоятельно определять свою политику импорта нефти, передает «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что энергетический ресурс России востребован, экономически выгоден, целесообразен.

    «Уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», – отметил Новак.

    Новак также рассказал, что индийские компании начали оплачивать часть поставок российской нефти в юанях, но основная часть расчетов по-прежнему проходит в рублях.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

    Однако представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Посольство России заявило об эффекте бумеранга от санкций Британии

    Посольство РФ спрогнозировало удар санкций Британии по собственной экономике

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Лондоне предупредило о негативных последствиях санкций Британии против нефтяного сектора для самой британской экономики и мировой энергетики.

    Британские санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти могут иметь обратный эффект для экономики самой Британии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства России отмечается: «Попытки Лондона «задушить» российскую экономику будут иметь «эффект бумеранга».

    Там подчеркнули, что удары по ведущим российским нефте- и газовым компаниям дестабилизируют мировые энергетические рынки и приводят к дополнительным издержкам для британских потребителей и бизнеса на фоне сложной социальной ситуации.

    В диппредставительстве добавили, что действия Лондона негативно скажутся на энергобезопасности государств Глобального Юга. Это, по их мнению, еще раз подчеркивает неоколониальное и потребительское отношение британской элиты к развивающимся странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии приняли решение ограничить поставки нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти. Британское правительство расширило санкционный список, включив в него крупнейшие российские нефтяные компании и Национальную систему платежных карт.

    Россия ввела санкции против ряда представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Британии в ответ на продолжение конфронтационного курса Лондона.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Новак пообещал сохранить обеспеченность России нефтью, газом и углем на десятилетия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена постоянно поддерживать уровень обеспеченности углем не менее чем на 100 лет, нефтью на 50 лет и газом на 70 лет, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

    Вице-премьер отметил, что в настоящее время фактические показатели обеспеченности топливными ресурсами превышают целевые значения, однако в стратегических планах до 2050 года заложены именно эти параметры, передает ТАСС.

    «Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 года закладываем эти параметры», – заявил Новак.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о росте внутреннего потребления газа в России. Он также сообщил о росте газификации домов.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 08:40 • Новости дня
    Нефть подорожала на новостях о перспективах закупок в Индии

    Мировые цены на нефть выросли на новостях о перспективах закупок в Индии

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост на словах Трампа о перспективах импорта нефти из России в Индию.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.14 увеличивается на 0,84%, до 62,43 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,96%, до 58,83 доллара, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал, что не будет покупать нефть из России.

    «В целом это положительный фактор для цен, так как Индия может уйти с рынка как крупный покупатель российской нефти», – цитирует Reuters  аналитика IG Тони Сикамора.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава американского минфина Скотт Бессент в ходе встречи с коллегой из Японии Катсунобу Като сообщил, что Токио следует прекратить закупки российской нефти.

    «Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», – цитирует Бессента РИА «Новости».

    Кроме того, министры обсудили инвестиции.

    В сентябре японский МИД заявил, что японские импортеры смогут и дальше закупать нефть с проекта «Сахалин-2» при условии официального подтверждения происхождения сырья, несмотря на новые ценовые ограничения.

    До этого Токио ввел новые антироссийские санкции, по мнению японских властей, эти меры являются «вкладом в достижение мира».

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Стоимость нефти стабилизировалась на оценке перспектив мировой торговли

    Мировые цены на нефть стабилизировались на перспективах мировой торговли

    Tекст: Мария Иванова

    Цены на нефть во вторник остались стабильны: эксперты оценивают влияние торговой напряженности между США и Китаем на рынок.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 мск  незначительно опускалась – на 0,05%, до 63,29 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI так же слабо дешевели – на 0,03%, до 59,47 доллара, передает РИА «Новости».

    «Цены стабильны, поскольку инвесторы оценивают напряженность в торговых отношениях между США и Китаем», – цитирует Reuters аналитиков Saxo Bank. Из опубликованного заявления минкоммерции КНР следует, что Пекин и Вашингтон продолжают консультации по торговле на фоне недавнего обострения отношений.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне нового торгового конфликта с Пекином заявил, что все будет хорошо и США не стремятся причинять вред Китаю. В конце предыдущей недели Трамп сообщал, что США с 1 ноября или раньше введут дополнительные к уже действующим тарифам стопроцентные пошлины на китайские товары.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 10:11 • Новости дня
    Новак: Россия имеет возможность наращивать добычу нефти

    Новак: Россия сможет наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает способностью и дальше наращивать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+, однако этот процесс является инерционным, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

    Россия обладает потенциалом для дальнейшего наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Он отметил, что процесс увеличения добычи небыстрый.

    Новак пояснил, что неспешное наращивание обусловлено несколькими факторами. Он заявил: «Мы компенсируем часть перевыполнения (квоты), которая была накоплена. Второе, мы наращиваем (добычу). Этот процесс не такой быстрый, как предполагается».

    Вице-премьер также подтвердил техническую возможность страны наращивать добычу в будущем, несмотря на инерционность процессов. При этом Александр Новак добавил, что текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак описал уход мировой энергетической парадигмы, основанной на диверсификации поставок, и приход эпохи региональных «энергетических крепостей».

    ОПЕК сообщил о повышении нефтедобычи Россией в ноябре.

    Мировые цены на нефть начали опускаться на ожидании переизбытка предложения на рынке в связи со снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке и недавними решениями восьмерки ОПЕК+.

    Комментарии (0)
    Главное
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    Исполнявшую в Петербурге песни иноагентов уличную певицу Наоко арестовали
    CAS впервые признал санкции против россиян в спорте дискриминационными
    Слуцкий предложил запретить езду на электросамокатах по тротуарам

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации