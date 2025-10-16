Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Муниципальный форум в Минводах посвятили партнерству власти и бизнеса в развитии территорий
В Минеральных Водах стартовала серия региональных дискуссий в преддверии III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», где особое внимание уделили партнерству государства и бизнеса.
Мероприятие проходит 16-17 октября в городе Минеральные Воды Ставропольского края, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Это первый из восьми региональных дней, предваряющих III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России», ключевое событие для муниципалитетов страны по масштабу и числу участников.
Главной темой стала роль партнерства государства и бизнеса в ускоренном развитии территорий. В программе форума – мастер-классы, открытые лекции по вопросам государственно-частного партнерства, инвестиционного климата, а также обсуждение успешных примеров концессионных соглашений и развития малого и среднего предпринимательства.
В церемонии открытия участвовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева и Галина Данильченко. Владимир Владимиров отметил: «Именно на местах закладываются основы будущего страны – через развитие инфраструктуры, поддержку предпринимательства, реализацию инициатив жителей. Сейчас есть возможность поделиться этим опытом, услышать друг друга и двигаться дальше – вместе».
Евгений Грачев напомнил, что задача форума – консолидация муниципального сообщества и поддержка людей, работающих на своей малой родине. Он выразил благодарность участникам и особо поприветствовал сотрудников муниципалитетов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Грачев подчеркнул, что региональные дни дадут новый импульс муниципальному управлению.
В рамках первого дня прошла встреча «Прямой разговор» с губернатором Владимировым, где обсуждались вопросы формирования бюджета с учетом комментариев жителей в соцсетях. Ольга Тимофеева из Госдумы выделила важность кадровой политики в муниципалитетах. Представители муниципального сообщества обменялись опытом взаимодействия с бизнесом, а также рассказали о реализованных совместных проектах.
Выводы и лучшие практики восьми региональных дней лягут в основу работы III Всероссийского муниципального форума, который состоится в апреле 2026 года в Москве.