На конкурс Фонда президентских грантов подали рекордное число заявок

Прием заявок на конкурс 2026 года завершился 15 октября. Всего 8 тыс. 184 НКО из 89 регионов России представили 9 тыс. 310 инициатив. Это уже 23 конкурс фонда.

Отмечается, что 18% организаций участвовали в конкурсе впервые. Наиболее востребованными направлениями стали охрана здоровья и пропаганда ЗОЖ (1 тыс. 698 заявок), социальная поддержка и защита граждан (1 тыс. 563 заявки), а также поддержка семьи, материнства и детства (1 тыс. 407 заявок).

Почти половина проектов (4 тыс. 333) претендует на гранты до 1 млн рублей, еще 4 тыс. 94 инициативы – на суммы от 1 до 5 млн рублей. Решения по заявкам с нарушениями положения конкурса примут на заседании экспертного совета 27 октября.

Финальные итоги конкурса будут подведены в январе. Победители смогут приступить к реализации проектов с февраля 2026 года.