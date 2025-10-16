Депутат Калашников рассказал об ответных мерах на высылку россиян Латвией

Tекст: Ирма Каплан

«Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», – рассказал он «Известиям».

Госдума поставит вопрос на повестку 16 октября, о чем дал поручение дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка прекратить в Латвии беззаконие в отношении россиян, не подтвердивших знание латышского языка. Она высказала готовность оказать помощь, если эти люди будут возвращаться в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия с 13 октября начала процесс депортации сотен русских, преимущественно пожилых людей, десятилетиями проживающих на ее территории. В начале 90-х восстановленная Латвийская Республика отказала 740 тыс. русских жителей в гражданстве.

Власти России выразили готовность принять 841 гражданина, которых Латвия решила выслать из-за проваленного экзамена по латышскому языку, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

