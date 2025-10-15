Депутат Колунов предупредил о крупных штрафах для неряшливых водителей

Tекст: Ирма Каплан

«За несанкционированную выгрузку и сброс мусора с транспортных средств и прицепов предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП. Физлицу, выбросившему мусор в неположенном месте, грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицу – от 30 до 50 тыс. рублей», – сообщил депутат ТАСС.

За повторное правонарушение предусмотрено увеличение штрафов вдвое, уточнил Колунов.

Кроме того, возможно изъятие транспортного средства, если оно использовалось для правонарушения.

В случае с водителями грузовиков или прицепов сумма штрафа за первое нарушение достигает 120 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить до 200 тыс. рублей, также сохраняется возможность конфискации транспортного средства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Корнеев объяснил ужесточение контроля за тонировкой автомобилейКроме того, газета ВЗГЛЯД составила

справку «Зимняя резина-2025: полное руководство по замене перед холодами – сроки, советы и требования закона».



