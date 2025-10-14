В Баяндае начался этнокультурный праздник с бурятскими и славянскими традициями

Tекст: Елизавета Шишкова

Праздник «Покровские встречи» стартовал в селе Баяндай, передает Вести Иркутск

Участники мероприятия отмечают сочетание сразу двух культур: для славян этот день связан с Покровом Пресвятой Богородицы, а для бурят – с наступлением Нового года.

В рамках фестиваля организованы народные игры, спортивные состязания, вокальные конкурсы и кулинарные соревнования по поеданию бууз и блинов на скорость. Гости праздника могут наблюдать, как представители двух народов делятся своими традициями.

Событие ожидается ярким и насыщенным, а атмосфера праздника наполнена духом дружбы и взаимопонимания.