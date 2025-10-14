Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
В Баяндае начался этнокультурный праздник с бурятскими и славянскими традициями
В селе Баяндай проходит фестиваль «Покровские встречи», объединяющий бурятский Новый год и православный Покров, с народными играми, вокальными конкурсами и угощениями.
Праздник «Покровские встречи» стартовал в селе Баяндай, передает Вести Иркутск
Участники мероприятия отмечают сочетание сразу двух культур: для славян этот день связан с Покровом Пресвятой Богородицы, а для бурят – с наступлением Нового года.
В рамках фестиваля организованы народные игры, спортивные состязания, вокальные конкурсы и кулинарные соревнования по поеданию бууз и блинов на скорость. Гости праздника могут наблюдать, как представители двух народов делятся своими традициями.
Событие ожидается ярким и насыщенным, а атмосфера праздника наполнена духом дружбы и взаимопонимания.