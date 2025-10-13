Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Лавров заявил о готовности России участвовать в ближневосточных форматах
Лавров: Россия готова участвовать в любых форматах урегулирования на Ближнем Востоке
Москва рассматривает возможность включения в любые переговорные форматы по разрешению ближневосточного конфликта, о чем сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия готова принимать участие в любых международных форматах по ближневосточному урегулированию, передает РИА «Новости».
Лавров подчеркнул, что Москва открыта для любого варианта сотрудничества и взаимодействия в рамках переговоров по Ближнему Востоку.
«В России готовы участвовать в любых форматах», – заявил Лавров во время встречи с представителями СМИ арабских стран.
Ранее Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что ХАМАС согласно на разоружение.
В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.
Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.