Силы ПВО за час уничтожили 16 украинских беспилотников над Крымом
В течение одного часа утром в понедельник над Крымом были уничтожены 16 беспилотников самолетного типа, атаковавших регион.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, передает Минобороны России.
Операция по перехвату проводилась в течение одного часа – с семи до восьми утра по московскому времени.
В сообщении подчеркивается, что все цели были успешно ликвидированы в воздушном пространстве над республикой. «В период с 7.00 до 8.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Напомним, российские военные за минувшую ночь нейтрализовали 103 беспилотника, запущенных с Украины.
В ночь на понедельник беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму.