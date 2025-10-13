Силы ПВО за час уничтожили 16 украинских беспилотников над Крымом

Tекст: Мария Иванова

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, передает Минобороны России.

Операция по перехвату проводилась в течение одного часа – с семи до восьми утра по московскому времени.

В сообщении подчеркивается, что все цели были успешно ликвидированы в воздушном пространстве над республикой. «В период с 7.00 до 8.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Напомним, российские военные за минувшую ночь нейтрализовали 103 беспилотника, запущенных с Украины.

В ночь на понедельник беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму.