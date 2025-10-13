Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные каждую неделю уничтожают порядка 4 тыс. солдат Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики, передает ТАСС.

«Если мы говорим за Луганскую народную республику, то приблизительно каждую неделю около четырех тысяч ликвидируется украинских боевиков. Это в трех направлениях – купянский, сватовско-кременской и как раз донецкий участки. И в районе Северска сейчас серьезные потери, конечно, идут у украинских боевиков», – заявил Марочко.

Эксперт также отметил, что на Краснолиманском направлении зона боевых действий для Киева менее опасна, чем в районе Северска, где фиксируются наиболее серьезные потери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Шандриголово в Донецкой народной республике. Марочко также сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. Вооруженные силы России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.