    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Нефтебазу в Феодосии атаковал беспилотник
    НАТО заявило о российской подлодке «Новороссийск» у берегов Франции
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    Китай объявил о портовых сборах с судов США
    Тбилиси объяснил проблемы ЕС доминированием бывших коммунистов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    0 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    20 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    13 октября 2025, 08:57 • Новости дня

    Марочко сообщил о потере 4 тыс. солдат ВСУ еженедельно в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За неделю в районе Луганской народной республики в результате боев российские военные ликвидируют около 4 тыс. солдат ВСУ, особенно значительные потери отмечаются под Северском, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные каждую неделю уничтожают порядка 4 тыс. солдат Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики, передает ТАСС.

    «Если мы говорим за Луганскую народную республику, то приблизительно каждую неделю около четырех тысяч ликвидируется украинских боевиков. Это в трех направлениях – купянский, сватовско-кременской и как раз донецкий участки. И в районе Северска сейчас серьезные потери, конечно, идут у украинских боевиков», – заявил Марочко.

    Эксперт также отметил, что на Краснолиманском направлении зона боевых действий для Киева менее опасна, чем в районе Северска, где фиксируются наиболее серьезные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Шандриголово в Донецкой народной республике. Марочко также сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. Вооруженные силы России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.

    12 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    В Северске начались уличные бои

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.

    О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев в самом Северске».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    Комментарии (6)
    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

    Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.

    Комментарии (3)
    13 октября 2025, 03:15 • Новости дня
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    России «придется заплатить цену», если конфликт на Украине продолжится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном настрое и откажется сесть за стол переговоров, ей придется заплатить цену», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что Франция осуждает удары России по критической инфраструктуре на Украине. Макрон отметил, что Франция совместно с партнерами изучает возможность предоставления Украине дополнительной помощи для восстановления и защиты жизненно важных служб.

    Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что на фоне возможного прорыва в переговорах по Газе конфликт на Украине «тоже должен закончиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о втором телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом за последние два дня. Трамп отметил важность настойчивости в мирных переговорах, приведя в пример ситуацию в Газе, и пообещал использовать этот подход для разрешения конфликта на Украине.

    Комментарии (9)
    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    Комментарии (17)
    12 октября 2025, 10:13 • Новости дня
    Истощенные бойцы ВСУ в Харьковской области запросили сдачу в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих в Харьковской области, оставленных без провизии и связи, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа украинских солдат, истощенных и брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, обратилась к российским военным с просьбой сдаться, передает ТАСС. «На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды», – рассказали в силовых структурах. По их данным, бойцы несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало, как и в рациях или портативных зарядках.

    Отчаявшиеся солдаты смогли установить связь с российской стороной, используя последние остатки заряда на батареях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал о пытках осужденных украинцев командиром бригады. Родственники мобилизованных ВСУ заявили о пытках своих близких в ямах. Еще один пленный солдат ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта.

    Комментарии (3)
    12 октября 2025, 19:47 • Новости дня
    Марочко сообщил о полуохвате Северска войсками с трех направлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска России осуществляют наступление на Северск, используя тактику полуохвата города, что позволяет избегать прямых атак на укрепления противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Операция российских военных по полуохвату Северска в Донецкой Народной Республике развивается сразу с трех направлений, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, наиболее успешные действия отмечаются на северном участке, где подразделения уже ведут разведку боем и пытаются зайти в населенный пункт.

    Марочко уточнил, что наступление также ведется с восточного направления – из районов Верхнекаменского и Серебрянки, а также с южного фланга. Такая тактика, по его мнению, позволяет избегать лобовых атак на хорошо укрепленные объекты противника, что делает продвижение более эффективным.

    Эксперт подчеркнул, что сейчас говорить о полном закреплении на новых позициях рано, так как операция еще развивается и носит характер разведки боем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    ВСУ уничтожили своих солдат за попытку сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться российским силам на Харьковщине, была уничтожена собственными дронами, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские дроны уничтожили группу собственных солдат, пытавшихся сдаться в плен российским войскам в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на одном из участков фронта.

    Как сообщили в силовых структурах: «На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону, но их накрыли собственные дроны. Их [дронов] было много».

    В результате этой атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибли как минимум шесть украинских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 22:40 • Новости дня
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ударов украинских дронов пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Шебекине после взрыва дрона у многоквартирного дома пострадали два мальчика. Один ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его доставили в больницу родители. Второго мальчика с баротравмой привезли бойцы самообороны. В Грайвороне рядом с многоквартирным домом взорвался FPV-дрон. Мужчина, получивший осколочные ранения шеи, груди и ног, самостоятельно обратился в больницу.

    Позже губернатор сообщил, что Шебекино вновь атаковали FPV-дроны. По предварительной информации, обошлось без новых пострадавших. Один дрон повредил остекление и фасад двух квартир, второй вызвал возгорание автомобиля, которое удалось ликвидировать местным жителям. Еще у одной машины повреждены стекла и кузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки пострадали двое мужчин.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 10:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по логистике и коммуникациям ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дневные удары поразили логистику и коммуникации ВСУ в Сумской области на Украине, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар по логистике и коммуникациям Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев заявил: «Сумская область... Дневные прилеты в городской агломерации – удар по логистике и коммуникациям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Под Николаевом подполье сообщило о ликвидации боевиков.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 11:49 • Новости дня
    ВС России уничтожили технику ВСУ и пункт управления БПЛА под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотранспорт и пункт управления беспилотниками противника на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотехнику и пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР, передает ТАСС. «На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности вблизи одной из лесополос в районе н. п. Степановка было замечено движение транспорта ВСУ», – говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что были выявлены два квадроцикла, по которым артиллерийский расчет сразу нанес удар.

    Позднее в этом же районе были обнаружены и уничтожены еще один замаскированный квадроцикл и пункт управления беспилотниками противника. Также на константиновском направлении ликвидирован пикап с боекомплектом в жилой застройке.

    Кроме того, один автомобиль был уничтожен на дороге южнее населенного пункта, а ещё один пикап – севернее Белокузьминовки. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки. ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 23:45 • Новости дня
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Рыльском районе погибла женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Преступления, которым нет оправдания», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Украинский дрон атаковал легковой автомобиль на дороге между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В салоне находились четыре человека. В результате нападения погибла женщина 40 лет. Оставшиеся три пассажира – две женщины и мужчина – не получили ранений.

    Губернатор призвал жителей воздерживаться от поездок в приграничные районы из-за угрозы атак со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на территории Беловского района Курской области получили травмы подросток, мужчина и женщина. Еще два человека получили тяжелые ранения после атаки дрона на автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в приграничном районе Курской области.

    Комментарии (17)
    12 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    ПВО России перехватила и уничтожила 37 украинских беспилотников
    ПВО России перехватила и уничтожила 37 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.15 до 23.00 мск над территорией Крыма было уничтожено 17 аппаратов, еще 15 – над акваторией Черного моря. Два беспилотника были ликвидированы над Курской областью, еще два – над Азовским морем, один – над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. Российские силы ПВО также уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область, с 12.00 до 15.00 мск.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Комполка ВСУ проспал контратаку из-за пьянства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении из-за того, что заснул после праздничного застолья, и его искали сослуживцы, сообщили в российских силовых структурах.

    Попытка контратаки украинских войск в районе Кондратовки на сумском направлении завершилась провалом из-за отсутствия поддержки со стороны 225-го отдельного штурмового полка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры России.

    По данным собеседников агентства, штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена. Основная причина неучастия 225-го полка заключалась в том, что его командир Олег Ширяев исчез после застолья, устроенного по случаю дня специалистов логистического обеспечения.

    По словам представителей силовых структур, в течение дня военнослужащие полка занимались поисками Ширяева, который был найден спящим в одном из заброшенных зданий вблизи расположения штаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров украинской армии. Офицер ВСУ также подтвердил распространенность пьянства в рядах ВСУ. Пьяные солдаты ВСУ пытались пересечь границу с Польшей, но были задержаны.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 01:12 • Новости дня
    В результате падения дрона на дом в Ростовской области пострадали два человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Белой Калитве дрон повредил частный дом, вызвав пожар, пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростовской области идет отражение воздушной атаки врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Губернатор сообщил, что беспилотник упал на частный дом в Белой Калитве, разрушив его крышу и спровоцировав возгорание. Два жителя пострадали, получив осколочные ранения. На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Пожарные расчеты принимают меры по ликвидации пожара..

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника. Украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Курской области, в результате чего погибла женщина. В Белгородской области украинские дроны атаковали мирных жителей, пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков.

    Комментарии (0)
    В Северске начались уличные бои
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    Путин рассказал, как Рахмон морил его голодом
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Мэр Одессы сообщил о возможном лишении гражданства Украины
    Житель Камчатки осужден за демонстрацию полового органа девочке из окна
    В Москве выпал первый снег

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков

    С понедельника, 13 октября, Латвия начинает процесс депортации из страны сотен русских – в основном старшего поколения, десятилетиями проживающих на ее территории. «Стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – говорят представители местной оппозиции. За что русских стариков изгоняют из Латвии и как им помогает Россия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

