Дело о покушении на Симоньян решили передать в прокуратуру

«Эффект Скруджа» оказался не только обидным стереотипом о богачах

Tекст: Ирма Каплан

Было доказано, что богатые люди в большей степени сосредоточены на собственных интересах и меньше сочувствуют страданиям других. Было бы легко предположить, что богатство превращает хороших людей в эгоистичных личностей. Но, по словам доктора Стива Тейлора, психолога из Лидского университета Беккета, может быть и наоборот.

«Стремление к богатству связано с состоянием разочарования и неудовлетворенности. Счастливые люди, как правило, не стремятся стать богатыми», – сказал он Daily Mail.

В ходе исследования психологи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что представители высшего класса чаще лгут во время переговоров, мошенничают ради победы и одобряют неэтичное поведение на работе.

Другие исследования показали, что люди из низших социально-экономических групп, как правило, испытывают больше сочувствия к страданиям других людей, чем их богатые коллеги. Но не только социальный класс может предсказать, насколько эгоистичным будет чье-либо поведение. Например, водители более дорогих автомобилей с меньшей вероятностью снижают скорость перед пешеходами или пропускают других водителей.

По словам доктора Тейлора, те же черты характера, которые делают человека эгоистичным, повышают вероятность стремления к богатству. Эти черты представляют собой группу личностей, известных как Темная триада, которая включает психопатию, нарциссизм и макиавеллизм.

Хотя исследования неизменно показывают, что люди с такими чертами характера стремятся к социальной власти и становятся богаче, исследования также показывают, что они менее счастливы.

«Некоторые люди испытывают состояние сильного психологического отчуждения. Их психологические границы настолько сильны, что они чувствуют себя оторванными от других людей и мира из-за отсутствия эмпатии или эмоциональной связи с другими», – сказал он.

Доктор Тейлор отмечает, что этот «недостаток», вызванный личностью Темной триады, подталкивает некоторых к попыткам заполнить пустоту, накапливая статус и власть.

«Людей с нарциссическими и психопатическими чертами характера сильно привлекает богатство. Они относятся к другим людям как к объектам, которые могут быть полезны только в том случае, если они могут помочь удовлетворить их желания. Они пытаются компенсировать свое чувство нехватки, пытаются что-то добавить к себе, чтобы почувствовать себя более полноценными. Они пытаются заполнить пустоту внутри себя», – объяснил психолог.

