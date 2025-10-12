Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.9 комментариев
В киевском баре мужчина устроил стрельбу
В центре Киева посетитель бара выстрелил из пистолета после конфликта с парой, в результате чего девушка оказалась госпитализирована.
Инцидент произошел вечером 11 октября, передает ТАСС. По данным агентства УНИАН, посетитель одного из баров в центре Киева начал приставать к девушке, пришедшей с молодым человеком. Когда парень попытался защитить свою спутницу, мужчина достал пистолет и открыл огонь.
В результате стрельбы ранение получила девушка, которая пыталась остановить нападавшего. Пострадавшая была доставлена в больницу, других пострадавших не сообщается. Видео происшествия опубликовано агентством УНИАН. Подробности о состоянии девушки и личности стрелявшего не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове произошла стрельба на улице Владимира Великого. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов в этом районе города.