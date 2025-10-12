В киевском баре мужчина устроил стрельбу

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел вечером 11 октября, передает ТАСС. По данным агентства УНИАН, посетитель одного из баров в центре Киева начал приставать к девушке, пришедшей с молодым человеком. Когда парень попытался защитить свою спутницу, мужчина достал пистолет и открыл огонь.

В результате стрельбы ранение получила девушка, которая пыталась остановить нападавшего. Пострадавшая была доставлена в больницу, других пострадавших не сообщается. Видео происшествия опубликовано агентством УНИАН. Подробности о состоянии девушки и личности стрелявшего не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове произошла стрельба на улице Владимира Великого. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов в этом районе города.