В Киеве неизвестные напали на синагогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неизвестные совершили нападение на синагогу в Оболонском районе Киева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». По информации издания, группа молодых людей подошла к зданию синагоги, где открыто демонстрировала нацистское приветствие. После того как представитель еврейской общины попытался вмешаться, на него был распылен газ из перцового баллончика, после чего нападавшие скрылись.

В полиции Киева подтвердили факт нападения и сообщили, что проводится проверка по данному инциденту. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности причастных, а также решают вопрос о юридической квалификации случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, напавший на синагогу в Германии назвал своими мотивами ненависть к евреям и отрицание Холокоста. Полиция Иерусалима обезвредила мужчин с топорами, напавших на синагогу. Президента Израиля шокировал рост антисемитизма в США.