Президента Израиля шокировал антисемитизм в США

Израильский президент Реувен Ривлин признался, что его шокировала и возмутила атака у синагоги в Нью-Йорке, и призвал совместными усилиями бороться с ростом антисемитизма.

«Я шокирован и возмущен ужасной атакой в Нью-Йорке. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших», – передает РИА «Новости» заявление президента Израиля.

Ривлин подчеркнул, что рост антисемитизма является не просто проблемой еврейского народа и Государства Израиль.

«Мы должны действовать вместе, чтобы противостоять этому злу, который поднимает голову и является реальной угрозой по всему миру», – призвал он.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраель Кац также заявил, что шокирован антисемитской атакой в Нью-Йорке. «Это нападение на Хануку является еще одним напоминанием об убийственной природе антисемитизма и необходимости бороться с ним каждому», – заявил он.

В 2019 году Ханука выпадает на 22-30 декабря.

Напомним, нападение с ножом произошло у синагоги в пригороде Нью-Йорка. Неизвестный ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал. Полиция задержала подозреваемого в нападении.