Задержан подозреваемый в нападении у синагоги в пригороде Нью-Йорка

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом у синагоги в пригороде Нью-Йорка Монси, по последним данным при инциденте пострадали пять человек.

«Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан», – говорится в сообщении полиции города Рамапо в Facebook. Расследование происшествия продолжается.

Напомним, нападение с ножом произошло у синагоги в пригороде Нью-Йорка.