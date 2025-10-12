Евросовет анонсировал участие Кошты в саммите мира по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Евросовета Антониу Кошта примет участие в саммите по Газе, который состоится в Египте в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

«Председатель Европейского совета Антониу Кошта примет участие в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября, от имени Евросоюза по приглашению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа», – говорится в официальном сообщении.

Ранее Bloomberg сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы.



