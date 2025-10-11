Челябинский «Трактор» прервал серию из семи домашних поражений

«Трактор» победил «Локомотив» впервые за восемь домашних матчей

Tекст: Мария Иванова

Челябинский «Трактор» впервые за восемь домашних матчей обыграл ярославский «Локомотив» в КХЛ, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, шайбы у «Трактора» забросили Джошуа Ливо на седьмой минуте, Андрей Светлаков на десятой и Семен Дер-Аргучинцев на семнадцатой. У гостей отличился Александр Полунин на 37-й минуте.

После первого периода тренерский штаб «Локомотива» решил заменить вратаря: вместо Даниила Исаева в игру вступил Алексей Мельничук. Предыдущую домашнюю серию с ярославским клубом «Трактор» не мог прервать с 2021 года – команда проиграла семь матчей подряд.

В начале сентября команды встречались в матче за Кубок открытия, тогда «Локомотив» был сильнее по буллитам со счетом 2:1. В прошлом сезоне оба клуба дошли до финала Кубка Гагарина, где ярославцы выиграли серию 4-1 и впервые стали обладателями трофея.

На данный момент «Трактор» занимает четвертое место в Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 15 игр. «Локомотив» лидирует на Западе с 20 очками после 14 матчей.

Следующие игры клубы проведут 13 и 14 октября соответственно: ярославцы сыграют с «Северсталью», а челябинцы примут «Авангард».

Напомним, 8 октября хоккейный клуб «Локомотив» одержал победу над командой СКА в домашнем матче КХЛ.