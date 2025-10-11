Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
В МИД напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону с 12 октября
Путешественников, прибывающих в страны Шенгенской зоны с краткосрочными целями, обяжут сдавать биометрические данные на границе, включая отпечатки пальцев и фотографирование, напомнили в МИД.
Новую систему контроля на внешних границах вводят с 12 октября все страны Шенгенской зоны, включая Норвегию, напоминает МИД России в своем Telegram-канале.
В первую очередь нововведение заработает в аэропорту Гардермуэн в Осло, затем охватит все международные пункты пропуска по всей территории страны. Согласно новым правилам, при въезде в Норвегию граждане третьих стран, в том числе России, прибывающие с краткосрочными целями, будут обязаны сдавать биометрические данные. Речь идет о снятии отпечатков пальцев и фотографировании непосредственно на границе.
При выезде из страны предусмотрена обязательная верификация ранее сданной биометрической информации.
В связи с этим МИД России советует учитывать эти изменения при планировании поездок и приезжать в аэропорт заранее для прохождения всех необходимых процедур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал ограничения на передвижение для российских дипломатов. Кремль пообещал ответные меры на эти действия ЕС.
Ассоциация туроператоров России порекомендовала туристам оформить биометрические заграничные паспорта из-за новых ограничений.