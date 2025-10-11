На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».35 комментариев
Росстат представил данные по снижению цен на продукты в сентябре
В сентябре 2025 года овощи стали дешевле, при этом морковь и картофель продемонстрировали максимальное снижение среди продуктов питания, следует из материалов Росстата.
Согласно данным, опубликованным Росстатом, в сентябре 2025 года цены на морковь в России снизились на 16,6%, на картофель – на 15,2%, на репчатый лук – на 14,8%. В целом плодоовощная продукция за этот период подешевела на 3,5%.
Дополнительно отмечалось снижение цен на белокочанную капусту – на 12,8%, столовую свеклу – на 12,3%, яблоки – на 12%, виноград – на 9,9%. В то же время выросли цены на помидоры (на 22,7%), сладкий перец (на 7,5%), апельсины (на 4,9%) и бананы (на 3,5%).
Также снизилась стоимость икры лососевых рыб на 1,2%. Одновременно кальмары мороженые подорожали на 1,2%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых) – на 0,6%, консервы рыбные в масле – на 0,5%.
В мясной группе снижение зафиксировано на мясо индейки (на 0,4%) и баранину (на 0,3%). При этом подорожали печень говяжья и свиная (на 1,7%), мясо кур (на 1,6%), говядина (на 1,1%), свинина (на 1%), фарш и консервы мясные (на 0,9%), мясокопчености (на 0,8%), сосиски, сардельки, колбасы вареные (на 0,7%), колбасы полукопченые и варено-копченые, кулинарные изделия из птицы (на 0,5%).
Также отмечено удешевление оливкового масла (на 2,8%), сгущенного молока и какао (на 0,7%), риса, соли, черного чая и йогурта (на 0,5%).
При этом выросли цены на куриные яйца (на 4,4%), жевательную резинку (на 2%), сухие супы (на 1,3%), гречневую крупу, кофе, хлеб пшеничный, услуги общественного питания (на 0,9%), мед (на 0,8%), национальные сыры, ржаной хлеб, сдобную выпечку, торты, приправы и специи (на 0,7%), ультрапастеризованное молоко, сахар-песок, крепленые вина (на 0,6%).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России стоимость говядины и баранины демонстрирует опережающий рост по сравнению с курятиной и свининой, чему способствуют высокие издержки и снижение поголовья.