Стало известно о росте цен на говядину и баранину

«Коммерсант» сообщил о росте цен на говядину и баранину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Розничные цены на говядину и баранину во второй половине 2025 года могут вырасти на 12–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Коммерсантъ». Рост цен на эти виды мяса относительно свинины и курицы объясняется увеличением издержек производителей и сокращением производства. По данным Росстата, в июне 2025 года говядина без кости стоила в среднем 895,5 руб. за 1 кг, что на 16,9% выше уровня предыдущего года, а баранина подорожала на 44,7% за 18 месяцев.

Эксперты отмечают, что длительный цикл выращивания крупного рогатого скота и овец приводит к медленному росту предложения, несмотря на увеличение спроса и цен. Генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов заявил: «Говядина и баранина демонстрируют более выраженное увеличение стоимости, чем другие виды мяса». Себестоимость производства говядины и баранины за последние два года увеличилась минимум на 30%, а по баранине только за первый квартал 2025 года – на 38,3%.

Поголовье крупного рогатого скота в 2024 году снизилось почти на 5%, составив 16,2 млн голов, а овец – 17,7 млн, что также отражается на рынке. При этом производство скота и птицы в России в январе–июне 2025 года выросло на 0,4% благодаря мерам господдержки, но основная часть прироста пришлась на свинину и птицу.

Рост цен на курятину и свинину оказался значительно ниже: куры подорожали на 2,6%, свинина – на 5,5%. Рентабельность производства этих видов мяса также снижается: в первом квартале 2025 года она составила 21,8% для свиноводства и 11,5% для производства кур против более высоких показателей годом ранее.

