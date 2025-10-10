На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Бизнесмен рассказал, как Момотов получал деньги с гостиничного бизнеса
Предприниматель Андрей Марченко заявил на суде, что судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов получал часть прибыли с одной из гостиниц сети «Мартон».
На заседании Останкинского суда Марченко рассказал, что Момотов, уже будучи судьей, продолжал получать часть прибыли с одной из гостиниц сети «Мартон», передает ТАСС.
По его словам, Момотов ранее вкладывал деньги в бизнес, помогал покупать участки и строить здания, а после назначения судьей Верховного суда дистанцировался от дел, но продолжал получать деньги.
Марченко также заявил, что они совместно приобрели участок в Ростове для строительства гостиницы, в который Момотов вложил 30 млн рублей. Здание этой гостиницы пока еще строится.
Кроме того, предприниматель сообщил, что экс-судья помог ему разрешить земельный спор с администрацией Краснодарского края, за что получил 30 млн рублей из компенсации в 100 млн рублей, присужденной по суду.
В ходе разбирательства Марченко отметил, что Момотов не принимал участия в управлении бизнесом, однако финансовые связи между ними сохранялись даже после перехода Момотова на должность судьи.
Момотова заподозрили в связях с криминалом, его полномочия прекратили в конце сентября.
Сам Момотов не явился на заседание суда по иску Генпрокуратуры о лишении его имущества, его адвокат объяснил, что клиент лег в больницу.