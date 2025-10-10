Бизнесмен рассказал, как Момотов получал деньги с гостиничного бизнеса

Tекст: Алексей Дегтярев

На заседании Останкинского суда Марченко рассказал, что Момотов, уже будучи судьей, продолжал получать часть прибыли с одной из гостиниц сети «Мартон», передает ТАСС.

По его словам, Момотов ранее вкладывал деньги в бизнес, помогал покупать участки и строить здания, а после назначения судьей Верховного суда дистанцировался от дел, но продолжал получать деньги.

Марченко также заявил, что они совместно приобрели участок в Ростове для строительства гостиницы, в который Момотов вложил 30 млн рублей. Здание этой гостиницы пока еще строится.

Кроме того, предприниматель сообщил, что экс-судья помог ему разрешить земельный спор с администрацией Краснодарского края, за что получил 30 млн рублей из компенсации в 100 млн рублей, присужденной по суду.

В ходе разбирательства Марченко отметил, что Момотов не принимал участия в управлении бизнесом, однако финансовые связи между ними сохранялись даже после перехода Момотова на должность судьи.

Момотова заподозрили в связях с криминалом, его полномочия прекратили в конце сентября.

Сам Момотов не явился на заседание суда по иску Генпрокуратуры о лишении его имущества, его адвокат объяснил, что клиент лег в больницу.