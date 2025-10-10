Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
Экс-судья Момотов не явился на слушание по иску об изъятии имущества
Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов оказался в больнице и не смог присутствовать на слушаниях по делу о конфискации его имущества.
Адвокат Момотова заявил в суде, что его подзащитный был госпитализирован и поэтому не смог участвовать в заседании по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, передает ТАСС.
Он попросил суд перенести заседание, поскольку Момотов желает лично присутствовать на процессе. Если лечение затянется, рассмотрение дела может пройти без его участия.
На предыдущих двух слушаниях экс-судья лично участвовал в заседаниях.
Генпрокуратура требует конфисковать у Момотова активы на сумму не менее 9 млрд рублей. В перечень имущества входят 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов судьи.
Напомним, Момотова заподозрили в связях с криминалом. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила его полномочия в конце сентября. Иск о конфискации имущества у Момотова составляет 114 томов.
Его имя убрали с сайта президиума Совета судей России.