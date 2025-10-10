Экс-судья Момотов не явился на слушание по иску об изъятии имущества

Tекст: Алексей Дегтярев

Адвокат Момотова заявил в суде, что его подзащитный был госпитализирован и поэтому не смог участвовать в заседании по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, передает ТАСС.

Он попросил суд перенести заседание, поскольку Момотов желает лично присутствовать на процессе. Если лечение затянется, рассмотрение дела может пройти без его участия.

На предыдущих двух слушаниях экс-судья лично участвовал в заседаниях.

Генпрокуратура требует конфисковать у Момотова активы на сумму не менее 9 млрд рублей. В перечень имущества входят 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов судьи.

Напомним, Момотова заподозрили в связях с криминалом. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила его полномочия в конце сентября. Иск о конфискации имущества у Момотова составляет 114 томов.

Его имя убрали с сайта президиума Совета судей России.