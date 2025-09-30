Иск о конфискации имущества у экс-судьи Момотова составил 114 томов

Tекст: Вера Басилая

Иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова содержит не менее 114 томов, передает ТАСС. Об этом сообщил адвокат одного из ответчиков Иван Дворовенко.

Останкинский районный суд Москвы начнет рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры к Момотову и другим ответчикам 8 октября в 10:00 по московскому времени, также сообщил Дворовенко.

Между тем компаньон экс-судьи Момотова Андрей Марченко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в день подачи иска Генпрокуратуры. Защита подчеркнула, что Марченко взят под стражу по этому делу.

Ранее суд в Москве арестовал имущество бывшего судьи Виктора Момотова и его аффилированных лиц.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова как судьи Верховного суда и председателя Совета судей России.

Генеральная прокуратура установила, что до назначения в 2010 году Момотов оформил крупные активы на свою мать.

Генпрокуратура установила, что Виктор Момотов стал совладельцем сети отелей Marton на 9 млрд рублей вместе с представителями криминалитета, используя незаконно полученные активы и бюджетные средства.