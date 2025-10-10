BFMTV сообщил о встрече Макрона с лидерами партий в пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров партий на встречу в Елисейский дворец на фоне политического кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Переговоры состоятся в пятницу в 14.30 по местному времени (15.30 мск), приглашения участники получили ночью.

В тот же день ожидается объявление имени нового премьер-министра Франции. Однако, как подчеркивает телеканал, пока не ясно, будет ли кандидатура оглашена до или после встречи.

На переговоры с Макроном приглашены лидеры большинства партий, за исключением «Национального объединения» Марин Ле Пен и левой «Непокорившейся Франции». По данным источников, в случае оглашения имени премьера до встречи, президент планирует объяснить свой выбор новым главам политических сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство французов выразили поддержку идее досрочной отставки Эммануэля Макрона. Макрон поручил ушедшему в отставку Себастьяну Лекорню начать переговоры о формировании нового правительства. Отставка Лекорню привела к усилению политического кризиса во Франции.