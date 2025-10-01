Кузнецов подписал контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург»

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Евгений Кузнецов стал игроком ХК «Металлург»
Форвард Евгений Кузнецов официально стал частью магнитогорской команды и заключил соглашение до завершения сезона 2025-2026 годов.
О подписании контракта с нападающим Кузнецовым сообщила пресс-служба «Металлурга», передает ТАСС. Соглашение рассчитано на срок до конца сезона.
Кузнецов ранее расторг контракт с СКА из Петербурга по обоюдному согласию в апреле. Он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и двукратным чемпионом мира в составе сборной России.
В декабре 2024 года Кузнецов получил серьезное сотрясение мозга в матче против ЦСКА. В 2019 году Евгений Кузнецов заработал дисквалификацию за употребление кокаина. При этом нападающий сборной России Александр Овечкин призвал поддержать Кузнецова после его дисквалификации Международной федерацией хоккея.