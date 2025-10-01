Кузнецов подписал контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург»

Путин отметил выучку и стойкость личного состава Сухопутных войск на СВО

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск, отметив их важную роль в ходе специальной военной операции.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров продолжает славные традиции, проявляя мужество и верность долгу.

«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин также выразил благодарность ветеранам, разгромившим нацизм и защитившим свободу страны 80 лет назад.

Президент выразил уверенность, что Сухопутные войска продолжат совершенствовать профессионализм, успешно выполнять задачи и самоотверженно защищать национальные интересы и безопасность граждан России. В завершение поздравления пожелал военнослужащим всего самого доброго.

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев заявил о необходимости совершенствовать управление войсками на основе опыта спецоперации на Украине.

В России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.