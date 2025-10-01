Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
СК возбудил дело о фейках против экс-депутата Круглова
Следственный комитет возбудил дело за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России в отношении бывшего деппутата Мосгордумы Максима Круглова.
Расследование ведет отдел по особо важным делам столичного следственного управления, передает ТАСС. Круглов подозревается в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России – публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.
В данный момент Максим Круглов задержан. В ближайшее время его доставят в подразделение Следственного комитета по Москве для проведения дальнейших процессуальных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший адвокат одной из участниц Pussy Riot Николай Полозов получил заочный арест по делу о распространении недостоверной информации о действиях российских военных.
В отношении журналистки телеканала «Дождь» (внесен в список иноагентов) Анны Монгайт* (признана иноагентом в РФ) возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.
Писатель Дмитрий Быков* (признан в РФ иноагентом) был заочно арестован по делу о фейках про российскую армию Черемушкинским райсудом Москвы. Уголовное дело в отношении фигуранта направили в суд для рассмотрения по существу.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом