Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена

Полиция Мюнхена задержала открытие «Октоберфеста» после убийства и поджога

Tекст: Валерия Городецкая

Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что меры безопасности связаны с письмом «того же преступника», которое поступило в полицию через соседей и должно быть воспринято всерьез, пишет портал BR24, передает РИА «Новости». Открытие мероприятия задерживается как минимум до 18.00 среды.

Напомним, в результате семейного конфликта на почве наследства в одном из районов Мюнхена мужчина застрелил собственного отца и ранил мать.

Ранее в среду сообщалось что в Мюнхене прогремели несколько взрывов. При взрывах и последовавшей стрельбе погиб один человек.