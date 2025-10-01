Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена
Полиция Мюнхена задержала открытие «Октоберфеста» после убийства и поджога
Открытие крупнейшего в мире фестиваля пива «Октоберфест» в Мюнхене было отложено на фоне расследования убийства и пожара, вызванных семейным конфликтом.
Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что меры безопасности связаны с письмом «того же преступника», которое поступило в полицию через соседей и должно быть воспринято всерьез, пишет портал BR24, передает РИА «Новости». Открытие мероприятия задерживается как минимум до 18.00 среды.
Напомним, в результате семейного конфликта на почве наследства в одном из районов Мюнхена мужчина застрелил собственного отца и ранил мать.
Ранее в среду сообщалось что в Мюнхене прогремели несколько взрывов. При взрывах и последовавшей стрельбе погиб один человек.