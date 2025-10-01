Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Зеленский присвоил террористу Покладу звание Героя Украины
Владимир Зеленский присвоил высшую государственную награду Александру Покладу, которого в ДНР считают причастным к терактам.
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины заместителю председателя СБУ Александру Покладу, передает ТАСС. Согласно информации, опубликованной на сайте Зеленского, Поклад получил высшую государственную награду несмотря на то, что его связывают с рядом громких преступлений.
Поклад ранее был осужден в 1996 году за вымогательство с использованием служебного положения. В ДНР его обвиняли в причастности к убийству командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) в 2016 году и главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году.
Газета The Wall Street Journal в январе 2023 года связывала Поклада с убийством Дениса Киреева, участника переговоров с Россией в феврале – марте 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте офиса президента Украины зарегистрировали петицию с требованием присвоить бывшему спикеру Верховной рады Андрею Парубию звание героя Украины.