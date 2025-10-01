Путин обсудил с Совбезом повышение информационной безопасности

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Президент России Владимир Путин уделил особое внимание вопросам повышения защиты информации на совещании с постоянными членами Совбеза России.
