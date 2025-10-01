Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом
В среду президент России Владимир Путин намерен встретиться с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения актуальных вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает ТАСС.
Песков уточнил, что тематику встречи глава государства обозначит сам. После совещания у президента запланированы отдельные встречи, однако крупных мероприятий в его графике нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна не стремится увеличивать напряженность и не заинтересована в раздувании гонки вооружений. Путин отметил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Президент России обратил внимание на подготовку США к размещению средств перехвата в космосе.