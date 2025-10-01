Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.6 комментариев
Газманов вручил Гран-при конкурса «Родники» певцу из Севастополя
Народный артист России Олег Газманов вручил Гран-при песенного конкурса «Родники» Никите Бачинскому из Севастополя за исполнение песни «Люди, станьте».
Финальный концерт песенного конкурса «Родники» прошел 30 сентября в Петербурге. Гран-при был вручен Никите Бачинскому из Севастополя за песню «Люди, станьте». Олег Газманов подчеркнул, что вокал победителя поразил не только зал, но и всю страну.
Лучшим автором текста признан Владимир Любич за песню «О святой материнской любви», а Дарья Медяник из Красноярского края стала лучшим композитором с песней «Это моя страна». Среди исполнителей первое место занял Евгений Курчич, а лучшей песней стала композиция «Ладони» в исполнении Диляры Садыковой.
В номинации «Песни с фронта» победу одержали ILAY и SVOY с песней «Дурочка-война». Награду «Народная память» посмертно получил Алексей Подопригора – песню погибшего бойца исполнила Юта. Победителем зрительского голосования стала Анжелика Журавлева из Ставрополья.
Третий сезон конкурса был посвящен 80-летию Великой Победы и году Защитника Отечества. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Олег Газманов подчеркнул, что артисты проекта выступают на передовой, в госпиталях, детских домах и реабилитационных центрах. Он считает, что государство должно поддерживать музыку, которая способствует укреплению страны и содержит национальный код.
В финальном концерте в Петербурге приняли участие 25 исполнителей, среди зрителей были ветераны спецоперации на Украине и Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, воспитанники Суворовского училища, жители города.
Генеральный продюсер конкурса Елена Ульянова отметила, что «Родники» за три года выросли в крупное сообщество, объединяющее артистов с активной гражданской позицией.
Организаторы сообщили, что конкурс «Родники-2025» завершен, однако уже идет прием заявок на детский конкурс «Родники.Дети». Кроме того, в декабре состоится концерт «Песни особого назначения», посвященный участникам спецоперации и защитникам страны.