Газманов вручил Гран-при конкурса «Родники» певцу из Севастополя

Tекст: Вера Басилая

Финальный концерт песенного конкурса «Родники» прошел 30 сентября в Петербурге. Гран-при был вручен Никите Бачинскому из Севастополя за песню «Люди, станьте». Олег Газманов подчеркнул, что вокал победителя поразил не только зал, но и всю страну.

Лучшим автором текста признан Владимир Любич за песню «О святой материнской любви», а Дарья Медяник из Красноярского края стала лучшим композитором с песней «Это моя страна». Среди исполнителей первое место занял Евгений Курчич, а лучшей песней стала композиция «Ладони» в исполнении Диляры Садыковой.

В номинации «Песни с фронта» победу одержали ILAY и SVOY с песней «Дурочка-война». Награду «Народная память» посмертно получил Алексей Подопригора – песню погибшего бойца исполнила Юта. Победителем зрительского голосования стала Анжелика Журавлева из Ставрополья.

Третий сезон конкурса был посвящен 80-летию Великой Победы и году Защитника Отечества. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Олег Газманов подчеркнул, что артисты проекта выступают на передовой, в госпиталях, детских домах и реабилитационных центрах. Он считает, что государство должно поддерживать музыку, которая способствует укреплению страны и содержит национальный код.

В финальном концерте в Петербурге приняли участие 25 исполнителей, среди зрителей были ветераны спецоперации на Украине и Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, воспитанники Суворовского училища, жители города.

Генеральный продюсер конкурса Елена Ульянова отметила, что «Родники» за три года выросли в крупное сообщество, объединяющее артистов с активной гражданской позицией.

Организаторы сообщили, что конкурс «Родники-2025» завершен, однако уже идет прием заявок на детский конкурс «Родники.Дети». Кроме того, в декабре состоится концерт «Песни особого назначения», посвященный участникам спецоперации и защитникам страны.