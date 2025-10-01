Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов с целью обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.
Отмечается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Дополнительные подробности о характере ограничений и сроках их действия в настоящее время не приводятся.
Ранее в среду Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Саратова.
В тот же день Росавиация также ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда.