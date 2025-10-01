Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Бойцы группы «Запад» усилили обучение штурмовым действиям на полигоне
Военнослужащие группировки «Запад» отрабатывают штурмовые действия в сложных условиях, уделяя особое внимание скрытному перемещению и взаимодействию в городах и лесах, рассказал замкомандира 1428-го полка 20-й армии с позывным «Брянск».
По его словам, бойцы группировки «Запад» усилили тренировки по штурмовым действиям в городских условиях и лесополосах, сообщает РИА «Новости». «Брянск» рассказал, что занятия проходят на специальном полигоне с использованием соответствующего рельефа. «На данном полигоне мы используем соответствующую местность – отрабатываем штурм опорного пункта в лесу. Отрабатываем штурмовые действия в общем порядке, общее прикрытие, боковое прикрытие, но и саму работу», – сказал он.
По словам офицера, бойцы совершенствуют навыки скрытного перемещения с использованием складок местности. Также проходят занятия по штурму позиций условного противника в городских условиях. Учения проходят в рамках плановой боевой подготовки подразделения.
Военнослужащий с позывным «Мариуполь» отметил, что экипажи тренируются в стрельбе из БМП-3 и эвакуации с поля боя. Эти задачи отрабатываются как часть комплексной подготовки к выполнению боевых задач в рамках спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 24 беспилотника и восемь станций Starlink ВСУ. За сутки военные уничтожили 13 станций Starlink. ВС России также уничтожили 29 пунктов управления беспилотниками и станции Starlink ВСУ.