Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство ракет Trident II
Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin Space на сумму 647 млн долларов на производство баллистических ракет Trident II (D5), сообщило ведомство.
В заявлении отмечается, что «гибридный» контракт представляет собой модификацию к уже действующему бесценовому соглашению, передает РИА «Новости».
Документ предусматривает поставки продукции также Британии. В министерстве отметили, что стоимость контракта может вырасти до 745 млн долларов.
Пентагон также заключил отдельный контракт с компанией Systems Planning and Analysis Inc. на 500 млн долларов для выполнения инженерных и вспомогательных функций, связанных с баллистическими ракетами для подводных лодок Trident II и системой стратегического вооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Trident II является единственной ракетой, способной нести ядерный боезаряд на вооружении ВМС США и Британии. Год назад Пентагон выделил более 2 млрд долларов на ядерные ракеты Trident II D5.