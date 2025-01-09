  • Новость часаХуснуллин рассказал об улучшении жилищных условий россиян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии
    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    Китай начал проверки магазинов с подделками под товары из России
    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
    Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
    Нетаньяху отменил поездку на инаугурацию Трампа
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    Маск сообщил о планах сократить госрасходы США на 2 трлн долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    14 комментариев
    9 января 2025, 16:31 • Новости дня

    Путин призвал оценивать нацпроекты по реальным улучшениям

    Путин подчеркнул важность соответствия целей нацпроектов реальностям жизни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость оценки национальных проектов на основе реальных улучшений, а не только по документальным показателям, заявив о важности отражения мероприятий на жизни граждан.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что результаты национальных проектов должны оцениваться не по документам, а по реальным улучшениям в жизни людей, передает ТАСС. Он подчеркнул важность достижения всех намеченных целей и решения всех задач в рамках нацпроектов.

    Он подчеркнул: «Планы планами, проекты проектами, а жизнь сама по себе – вот так не должно быть. Все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу».

    Президент призвал членов правительства исходить из того, как предпринимаемые действия и проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей, и именно это должно стать основным критерием оценки успеха национальных проектов.

    Ранее Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством, а также заявил, что новые национальные проекты должны начать реализовываться с 1 января без задержек.

    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Коментарии (6)
    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

    Коментарии (6)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 00:27 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Рождеством
    Путин поздравил россиян с Рождеством
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил граждан России и других православных верующих с Рождеством Христовым.

    В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки».

    По словам главы российского государства, в рождественские дни люди «всем сердцем» чувствуют значение «отеческих, семейных традиций, передающихся из поколения в поколение».

    Он указал на «огромную созидательную роль» Русской православной церкви и других христианских конфессий России «в единении народа». Они важны для «сбережения нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия», заявил Путин.

    Кроме того, президент подчеркнул «вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи». Он отметил их значение для утверждения в обществе заботы о ближнем, милосердия, сострадания и «поддержки тех, кто нуждается в помощи и внимании». По словам российского лидера, «эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания».

    «Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», – заявил Путин.

    Напомним, Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, это храм-памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 4,5 трлн рублей на коммунальную инфраструктуру

    Путин заявил о выделении 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2030 года на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделят 4,5 трлн рублей, сообщил в рамках совещания с правительством президент России Владимир Путин.

    Особое внимание будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что Путин назвал одним из ключевых направлений проекта, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину контролировать исполнение этих задач, особенно в регионах с наиболее острыми проблемами водоснабжения.

    В рамках этого проекта выделено федеральное финансирование в размере 53 млрд рублей, что позволит завершить модернизацию 2 тыс. объектов в течение шести лет.

    Президент потребовал от министра энергетики Сергея Цивилева и министра транспорта Романа Старовойта предоставить комментарии по поводу проблем с водоснабжением, которые особенно актуальны в некоторых регионах страны. «Прошу вас держать это на особом контроле», – сказал Путин, акцентируя внимание на важности этих задач.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

    Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

    Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

    После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

    Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца в Москве
    Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца в Москве
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, это храм-памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    В столице президент проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет, передает ТАСС.

    Путин встретил праздник вместе участниками СВО, волонтерами, а также их семьями, с которыми он ранее уже встречался в рамках мероприятий к Году семьи. В частности, вместе с главой государства Рождество встречали ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Иван Багров с племянницей, действующий участник СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с мамой.

    Напомним, в 2024 году Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огареве вместе с семьями погибших в спецоперации Героев России. В 2023 году на Рождество он посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле.

    Храм был заложен патриархом Алексием II 9 мая 1994 года. Открытие приурочили к 50-летию со дня Победы, 6 мая 1995 года патриарх Алексий II совершил чин Великого освящения.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 01:32 • Новости дня
    Путин приехал в храм Христа Спасителя
    Путин приехал в храм Христа Спасителя
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в храме Христа Спасителя с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Путин прибыл в храм Христа Спасителя после того, как посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца, передает ТАСС.

    «Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала «Россия 1», который показал кадры встречи.

    Как рассказал позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин попросил патриарха освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены в алтаре храма Христа Спасителя. Патриарх исполнил просьбу главы государства. Президент сообщил, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне СВО.

    Напомним, патриарх провел рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. Он поздравил граждан России и других православных верующих с праздником.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

    Путин на совещании с членами правительства анонсировал скорый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает ТАСС. «У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», – заявил Путин, говоря о китайско-российском взаимодействии.

    Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. До этого в мае 2024 года Путин посещал Китай с государственным визитом. Последний телефонный разговор между лидерами России и Китая состоялся в феврале 2024 года.

    Ранее Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая, а Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления доверия с Россией. Также сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 12:42 • Новости дня
    Путин созвонился с девочкой из ДНР, мечту которой исполнил в рамках «Елки желаний»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с 15-летней Ариной Порхал из Горловки ее поездку в Петербург, организованную в рамках проекта «Елка желаний».

    Президент позвонил девочке и поинтересовался, как проходит ее поездка в Петербург, передает ТАСС.

    В ходе разговора Путин и Арина поздравили друг друга с Рождеством. Арине удалось исполнить свою давнюю мечту посетить культурную столицу России, предоставив ей возможность познакомиться с историей и культурой города.

    Арина, ученица 9-го класса гимназии №65, рассказала президенту о своих впечатлениях. Она посетила Мариинский театр, ледовое шоу, Царское Село и Мариинский дворец.

    Путин порекомендовал девочке посетить Эрмитаж и заверил, что это будет организовано.

    Арина вместе с сестрой-опекуном и племянником прибыла в Петербург 5 января. Это их первая поездка в город. Семья начала путешествие с обзорной экскурсии, посетив Дворцовую площадь, Невский проспект и другие знаковые места.

    В спортивном комплексе «Юбилейный» они посмотрели ледовое шоу «Лебединое озеро». Также они посетили Русский музей.

    Коментарии (0)
    8 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Кремль назвал тему первого совещания Путина в 2025 году

    Кремль: Путин в четверг проведет совещание с правительством по запуску новых нацпроектов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин 9 января проведет видеоконференцию с правительством, чтобы обсудить запуск новых национальных проектов.

    Владимир Путин 9 января проведет видеоконференцию с членами правительства, основной темой которой станет запуск новых национальных проектов, передает ТАСС. Это будет первое совещание главы государства с кабмином в новом году, а также первое публичное рабочее мероприятие Путина.

    В ходе встречи с докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Помимо этого, будут рассмотрены различные текущие вопросы, касающиеся реализации национальных проектов.

    С начала 2025 года в России стартовала реализация 19 новых национальных проектов, охватывающих такие сферы, как экономика, экология и другие. Первые национальные проекты были запущены 19 лет назад, с тех пор эта инициатива постоянно расширяется.

    После переизбрания на новый срок Владимир Путин подписал указ, где обозначил семь приоритетных направлений для развития страны до 2036 года. Эти направления включают в себя такие аспекты, как сохранение и укрепление здоровья населения, поддержка семьи, развитие личностного потенциала и создание комфортной среды для жизни.

    Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал о подготовке паспортов для 19 новых проектов, которые стартовали с 1 января 2025 года. Ожидается также, что к концу марта будет готов еще один проект, направленный на развитие биоэкономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году, а кроме того поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия застройщиков в Татарстане, обманувших более 100 семей, жульнической операцией.

    «Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков застройщиками. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал президент в ходе совещания с правительством, передает РИА «Новости».

    Вопрос о поддержке обманутых дольщиков был поднят на прямой линии в декабре 2024 года, после чего глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку. В результате возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют четверо обвиняемых.

    В Татарстане действуют два механизма по защите прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов: через Республиканский фонд поддержки и Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Однако деятельность компании «Таунхаусы и дома» по строительству индивидуальных домов не подпадает под действие закона об участии в долевом строительстве, что исключает возможность использования этих механизмов. Закон о применении эскроу-счетов в ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года.

    С февраля 2023 года от действий компании «Таунхаусы и дома» пострадало более ста семей.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 13:26 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин приветствует контакт с Трампом

    Песков заявил о готовности Путина приветствовать контакт с Трампом после инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина приветствовать контакт с избранным лидером США Дональдом Трампом после инаугурации.

    Представитель Кремля отметил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, передает ТАСС.

    Песков отметил, что если после инаугурации Трамп выразит желание связаться с Путиным, российский лидер это приветствовал бы.

    Песков добавил, что на данный момент Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России. По его словам, было бы целесообразно дождаться инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, для обсуждения дальнейших шагов.

    Песков подчеркнул, что до этого времени каких-либо запросов на встречу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

    Кроме того, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Путин поручил создать штаб для борьбы с разливом мазута в Черном море

    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия профильных органов власти пока недостаточны для минимизации ущерба от произошедшего, передает ТАСС.

    «По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», – подчеркнул он.

    Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна столкнулась за последние годы.

    Ранее координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов, вероятно погибших из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове. Сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами.

    Коментарии (2)
    9 января 2025, 13:38 • Новости дня
    Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года

    Песков сообщил о видеосовещании Путина с правительством в первый рабочий день 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первый рабочий день 2025 года президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции, где обсудят оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов.

    В первый рабочий день нового года Владимир Путин проведет совещание с правительством в формате видеоконференции, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, рассказал, что совещание продлится несколько часов.

    Основное внимание будет уделено оперативным вопросам и национальным проектам, включая запуск новых инициатив. Это совещание станет первым в 2025 году.


    Коментарии (0)
    Главное
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    В Грузии инициирован «нюрнбергский процесс» над радикальной оппозицией
    Фицо и ЕК обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева
    Жену Асада обвинили в связях с британской разведкой
    Эксперты предупредили о новом методе «слежки за пользователями» Google
    Экономист подсказал россиянам, куда вложить 1 млн рублей
    Эксперт назвал причины запотевания окон в автомобиле зимой

    Россияне в 2024 году получили новый законный способ заработать

    В 2024 году произошло революционное изменение позиции российских финансовых властей в отношении использования криптовалют. Был принят пакет законов, касающихся цифровых валют и связанной с их оборотом и использованием деятельности. На фоне санкций биткоины, эфиры и т. п. оказались уникальным инструментом получения дохода и для граждан, и для всего государства. Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии

    Внезапно оказалось, что школы Литвы могут отстоять свои названия, связанные с важнейшими деятелями русской культуры. Более того, даже некоторые местные политики стали заявлять, что «следует быть внимательными к русской культуре» и что русских «нельзя наказывать» только за то, что они русские. Похоже, в одной из самых русофобских стран Прибалтики прошли пик русофобии. Как это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      У Баку появилась своя маленькая Канада

      Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Грузия и Армения поменялись местами

      Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

      8 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что ждет Украину в 2025 году

      В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............