Путин призвал оценивать нацпроекты по реальным улучшениям

Путин подчеркнул важность соответствия целей нацпроектов реальностям жизни

Tекст: Елизавета Шишкова

На совещании с членами правительства глава государства отметил, что результаты национальных проектов должны оцениваться не по документам, а по реальным улучшениям в жизни людей, передает ТАСС. Он подчеркнул важность достижения всех намеченных целей и решения всех задач в рамках нацпроектов.

Он подчеркнул: «Планы планами, проекты проектами, а жизнь сама по себе – вот так не должно быть. Все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу».

Президент призвал членов правительства исходить из того, как предпринимаемые действия и проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей, и именно это должно стать основным критерием оценки успеха национальных проектов.

Ранее Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством, а также заявил, что новые национальные проекты должны начать реализовываться с 1 января без задержек.