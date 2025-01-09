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Путин призвал оценивать нацпроекты по реальным улучшениям
Путин подчеркнул важность соответствия целей нацпроектов реальностям жизни
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость оценки национальных проектов на основе реальных улучшений, а не только по документальным показателям, заявив о важности отражения мероприятий на жизни граждан.
На совещании с членами правительства глава государства отметил, что результаты национальных проектов должны оцениваться не по документам, а по реальным улучшениям в жизни людей, передает ТАСС. Он подчеркнул важность достижения всех намеченных целей и решения всех задач в рамках нацпроектов.
Он подчеркнул: «Планы планами, проекты проектами, а жизнь сама по себе – вот так не должно быть. Все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу».
Президент призвал членов правительства исходить из того, как предпринимаемые действия и проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей, и именно это должно стать основным критерием оценки успеха национальных проектов.
Ранее Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством, а также заявил, что новые национальные проекты должны начать реализовываться с 1 января без задержек.