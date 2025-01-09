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В Грузии инициирован «нюрнбергский процесс» над радикальной оппозицией
Парламент Грузии во время весенней сессии создаст временную следственную комиссию по расследованию системных преступлений и оценке режима, существовавшего в стране в 2003–2012 годах, заявил на брифинге лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей с 2012 года «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Комиссия в течение шести месяцев подготовит заключение, которое утвердит парламент на сессии в сентябре», – сообщил он.
По его словам, будет изучена также деятельность лиц, занимавших в тот период политические должности.
«Рекомендации с учетом Конституции Грузии по мерам политического и правового реагирования будут переданы Генеральной прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам с целью обеспечения наказания преступников», – сказал Мамука Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что в направлении изучения парламентской комиссией обстоятельств войны с Россией 2008 года «во избежание спекуляций адресатами не будут военачальники и солдаты».
Мамука Мдинарадзе отметил, что в 2003–2012 годах «нынешняя радикальная оппозиция, находясь во власти, совершила множество преступлений против грузинского государства и народа».
Он заявил, что в настоящее время эта политическая сила «открыто противостоит национальным интересам Грузии».
По его словам, в свое время «Нюрнбергским процессом и регулярным напоминанием о преступлениях режима Германия победила национал-социализм в общественном восприятии».
«Этот опыт должна использовать Грузия, воплотив его в практику», – сказал Мамука Мдинарадзе.
Исполсек отметил, что избранный президент США Дональд Трамп «анонсировал борьбу против «глубинного государства», а радикальная оппозиция Грузии управляется именно «глубинным государством».
«Грузии также надо избавиться от радикальной оппозиции, как США нужно избавиться от «глубинного государства», – заявил исполнительный секретарь правящей партии.
По его словам, режим в 2003–2012 годах, в частности, «создал систему пыток в ИТУ, убивал и насиловал, оказывал давление на бизнес, присваивал СМИ, признал начало войны-2008 и обвинил грузинских военных в военных преступлениях».
Следственная комиссия будет вызывать и опрашивать должностных лиц прежнего режима, а также всех тех лиц, которые могут быть причастными к преступным деяниям или владеть ценной информацией, сообщил он.