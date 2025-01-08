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    Политолог: Зеленский хочет и дальше набивать карманы на посту президента
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    Балицкий: ВСУ пытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    22 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    23 комментария
    8 января 2025, 23:19 • Новости дня

    В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили дом

    Обломки сбитого беспилотника повредили крышу дома в Белгороде

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде обломки одного из сбитых беспилотников пробили крышу и потолок многоквартирного дома, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, в Белгородской области были сбиты несколько беспилотников. При падении обломков одного из них в многоквартирном доме в Белгороде оказалась пробита крыша и поврежден потолок в одной из квартир. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

    «По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире», – отметил Гладков в своем телеграм-канале.

    В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений, и ситуация находится под контролем местных властей. Гладков подчеркнул, что все службы оперативно отреагировали на происшествие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших, а в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.

    8 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ

    Haldelsbatt: Зеленский не упомянул о потере Курахово украинскими войсками в видеообращении

    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово, несмотря на продолжающиеся бои в этом районе, сообщило немецкое издание Haldelsbatt.

    По информации Haldelsbatt, украинский Генштаб сообщил о боях в районе Курахово, но в обновленных сводках упомянутые населенные пункты находятся к западу от Курахово. Это предполагает, что город был потерян украинскими силами, передает РИА «Новости».

    В статье также указывается, что на данный момент непонятно, где именно украинские войска выстроили новую линию обороны.

    Ранее российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении Курахово, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады.

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ.

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    8 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны.

    Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

    В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 10:21 • Новости дня
    Financial Times: Западным странам не стоит преувеличивать конфликт на Украине

    Financial Times: Конфликт на Украине не стоит считать определяющим мировой порядок

    Financial Times: Западным странам не стоит преувеличивать конфликт на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западным странам стоит избегать восприятия конфликта на Украине как решающего фактора для мирового порядка, пишет Financial Times.

    В материале издания отмечается, что не имеет значения, какой будет потенциальная мирная сделка, или на какие уступки согласится Киев, передает РИА «Новости».

    Важно понимать, что этот конфликт не стоит рассматривать как столкновение глобального масштаба, способное изменить международный порядок. Автор статьи также отметил, что США и Европа должны сосредоточиться на достижении выгодной для Украины мирной сделки в пределах разумного. При этом журналист советует избегать излишней шумихи вокруг боевых действий.

    «Украина – не центр вселенной», – резюмировал обозреватель, подчеркивая необходимость адекватного восприятия ситуации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость реалистичных обсуждений территориальных вопросов Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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    8 января 2025, 05:22 • Новости дня
    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины

    Взрывчатка из Кишинева была отправлена с Украины и предназначалась для Грузии

    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины
    @ Cristian Straista/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатку, замаскированную под игрушечный автомобиль, отправленную с Украины в Грузию.

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатое вещество в одной из посылок, передает ТАСС. Объект был замаскирован под игрушечный автомобиль и предназначался для доставки в Грузию. Источники радиостанции Pulsmedia сообщили, что посылка была отправлена с Украины.

    Полиция Молдавии сообщила во вторник, что специалисты центра технико-криминалистической экспертизы были вызваны для обезвреживания подозрительного предмета, который был успешно нейтрализован. На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя и получателя опасной посылки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ представила аудиозапись, на которой жена украинского агента инструктирует его перед подготовкой теракта против российского военнослужащего. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, когда самодельная бомба была начинена поражающими элементами.

    Подозреваемый в попытке устроить покушение на известного военного блогера и на офицера Минобороны признался на видео, что действовал по заданию главного управления разведки украинского военного ведомства.

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    8 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx

    Концерн Rheinmetall отправил первую БМП Lynx на Украину для тестирования

    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский концерн Rheinmetall в конце 2024 года поставил Украине первую новейшую боевую машину пехоты Lynx, произведенную на заводе в Унтерлюсе, для испытаний вооруженными силами и принятия решения о серийном производстве.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx в конце 2024 года, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это событие демонстрирует сотрудничество между Украиной и Германией в области обороны. БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе, федеральная земля Нижняя Саксония.

    По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, машина будет опробована вооруженными силами Украины, чтобы как можно скорее принять решение о серийном производстве. В настоящее время Lynx производится в Венгрии для вооруженных сил этой страны, а также планируется сотрудничество с итальянским концерном Leonardo для совместного производства.

    Компания Rheinmetall рассматривает возможность сборки Lynx на своем заводе на Украине. Первая презентация этой модели БМП состоялась в 2016 году. Концерн Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией Германии, получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине и планирует увеличить производственные мощности в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве планируют запустить в 2026 году, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.


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    8 января 2025, 17:40 • Новости дня
    На Украине предложили выпустить марку с матерной фразой Зеленского
    На Украине предложили выпустить марку с матерной фразой Зеленского
    @ @smelyansky_igor

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине предложили создать почтовую марку, иллюстрирующую подписание Будапештского меморандума 1994 года президентами Борисом Ельциным, Биллом Клинтоном и Леонидом Кучмой, сообщил генеральный директор компании «Укрпошта» Игорь Смелянский.

    По его словам, в рамках проекта предлагается дорисовать Зеленского на марке, а также добавить его бранное выражение, использованное в комментарии о Будапештском меморандуме, передает Ura.ru.

    Смелянский указал, что идея создать марку возникла после интервью Зеленского. Он предложил таким образом продолжить серию о «русском военном корабле».

    Директор «Укрпошты» также представил макет марки, на котором изображено подписание меморандума тремя президентами, включая Зеленского, но без участия британского премьера Джона Мейджора.

    Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, предоставлял Украине гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного вооружения.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (нецензурный аналог слова «ерунда» – прим. ВЗГЛЯД)».

    Зеленский также отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

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    8 января 2025, 16:45 • Новости дня
    «Телеграф»: Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок
    «Телеграф»: Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский намерен участвовать в президентских выборах на второй срок, его шансы зависят от участия главного конкурента на пост президента – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет украинское издание «Телеграф».

    По данным издания, Зеленский принял решение идти на второй срок в качестве президента Украины, однако официально эта информация пока не подтверждена, передает ТАСС.

    «Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», – цитирует издание источники в окружении Зеленского.

    При этом «Телеграф» указывает, что эти шансы будут зависеть от решения экс-главнокомандующего ВСУ, который может стать главным конкурентом Зеленского на выборах. Залужный пока не определился со своим политическим будущим.

    Издание также отмечает, что даже в случае победы Зеленский столкнется с новыми политическими реалиями. У него уже не будет монобольшинства в Верховной раде, и ему придется создавать коалицию.

    По данным украинских СМИ, офис Зеленского предлагал Залужному отказаться от участия в президентских выборах в обмен на гарантии безопасности и должность спикера Верховной Рады. В случае отказа от предложения Залужному угрожали уголовными делами, передает Ura.ru.

    Согласно недавним соцопросам, проводимым на Украине, рейтинг Залужного более чем в два раза превышает показатели нынешнего президента страны.

    Как сообщает украинский центр «Социальный мониторинг», за экс-главу ВСУ на выборах готовы были бы отдать голос 42% избирателей, а за Зеленского – лишь 22%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 2 января Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине.

    Напомним, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

    Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение.

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    8 января 2025, 21:01 • Новости дня
    Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

    Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Париже, где он находился вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие договоренности могут включать патрулирование линий разграничения разными странами. Блинкен добавил, что вопрос участия США в этих действиях будет решаться следующей администрацией, избранного президента Дональда Трампа. По его словам, «если до этого дойдет», Соединенные Штаты должны будут определить свою роль в таком процессе.

    Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. В понедельник американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

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    8 января 2025, 18:03 • Новости дня
    Политолог: Зеленский хочет и дальше набивать карманы на посту президента

    Политолог Шеслер: Несмотря на снижение уровня поддержки в стране, Зеленский надеется и дальше набивать карманы

    Политолог: Зеленский хочет и дальше набивать карманы на посту президента
    @ Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В свое время Владимир Зеленский обещал, что пробудет на посту президента всего один срок. Однако сейчас, несмотря на снижение уровня поддержки в стране, он надеется сохранить кресло и дальше набивать собственные карманы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о планах Зеленского баллотироваться на второй срок.

    «На Украине заявляют, что Владимира Зеленского поддерживают 52% украинцев. Однако стоит смотреть не столько на цифры, сколько на их динамику. А динамика отрицательная – уровень поддержки уверенно снижается даже по официальным данным», – обратила внимание политолог Лариса Шеслер.

    «И это при том, что мы знаем, как проводятся такие опросы. Люди давно не отвечают честно. Все прекрасно понимают, что анонимные телефонные опросы на деле не имеют никакой анонимности», – продолжает собеседница.

    Что касается экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, у него, как считается, больше всего шансов занять пост президента Украины. «Но вообще, тема выборов наиболее выгодна для Запада. Во-первых, так можно поставить Зеленского в очень неустойчивое положение и манипулировать им. А во-вторых, это перекладывает на него ответственность за все просчеты Запада», – рассуждает аналитик.

    «И в любой момент США или ЕС могут вытащить из запасной колоды карт какого-то нового, безымянного персонажа, раскрутить его за пару недель и сделать президентом Украины. Например, есть такой деятель, как Виктор Друзенко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Определенную активность проявляет депутат Юрий Бойко, у которого, впрочем, нет шансов на победу», – перечислила спикер.

    Между тем политолог напомнила, что в 2019 году Владимир Зеленский обещал избирателям, что пробудет на посту президента всего один срок, но «ему соврать – как с горы катиться». «Он был готов пообещать все что угодно, лишь бы продемонстрировать себя настоящим героем из фильма «Слуга народа». Однако за прошедшее время все увидели, что сложно представить себе более коррумпированную власть, чем группа Зеленского. Но как бы то ни было, на Банковой все еще надеются, что смогут и дальше набивать свои карманы», – заключила Шеслер.

    Ранее украинское издание «Телеграф» сообщило о планах Зеленского баллотироваться на второй срок. «Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», – цитирует СМИ источники в окружении Зеленского.

    При этом «Телеграф» указывает, что эти шансы будут зависеть от решения экс-главнокомандующего ВСУ, который может стать главным конкурентом Зеленского на выборах. Залужный пока не определился со своим политическим будущим.

    Издание также отмечает, что даже в случае победы Зеленский столкнется с новыми политическими реалиями. У него уже не будет монобольшинства в Верховной раде, и ему придется создавать коалицию.

    При этом еще 2 января Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине. Напомним, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

    Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение.

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    8 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВСУ понесли катастрофические потери в первую неделю 2025 года

    Tекст: Мария Иванова

    Первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис, обратив внимание на значительные территориальные потери и неудачные контратаки.

    Первая неделя 2025 года стала катастрофической для Вооруженных сил Украины, отметит Меркурис в своем YouTube-канале .

    Британский военный аналитик подчеркнул, что прошедшая неделя может быть худшим периодом для Украины за все время специальной военной операции. ВСУ столкнулась с серьезными потерями, а российские силы освободили Курахово и расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка, передает РИА «Новости».

    Минобороны России заявило, что 5 января украинские войска предприняли контратаку на курском направлении, однако штурмовая группа ВСУ потерпела поражение. В ходе боев были уничтожены два танка, машина разграждения и семь бронемашин, а потери украинской армии составили до 340 военнослужащих. На следующий день российские силы пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

    6 января российские войска взяли под контроль Курахово, что существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинских сил на донецком направлении. В результате киевский режим лишился возможности вести обстрелы Донецка.

    По данным Минобороны России на 8 января, российские подразделения успешно отбили 18 контратак ВСУ на различных направлениях и продолжили операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в среду сообщил, что российские войска расширили свое присутствие западнее поселка Великая Новоселка на запорожском фронте. Основной маршрут поставок боеприпасов ВСУ в этот район был перерезан, и украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Великая Новоселка находится в полуокружении и практически блокирована, что только усугубляет ситуацию для украинских сил на данном участке.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

    За последение сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

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    8 января 2025, 19:04 • Новости дня
    Отказавшийся выполнять приказ командир батальона ВСУ выиграл дело в суде

    Суд Украины оправдал командира батальона ВСУ за отказ выполнять приказ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский суд встал на сторону командира механизированного батальона ВСУ, отказавшегося выполнять приказ из-за нехватки личного состава и ресурсов, что сделало выполнение боевой задачи невозможным, сообщили местные СМИ.

    Как пишет «Судебно-юридическая газета», майор Константин К. выиграл судебное дело против него. Суд принял сторону командира, отказавшегося выполнять приказ руководства по занятию указанных позиций из-за невозможности выполнения задачи в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    Отмечается, что майор не признал вину, аргументируя это нехваткой личного состава, а также другими проблемами. В декабре 2024 года батальон состоял всего из 314 военнослужащих при штатном составе в 758 человек. Многие из них не прошли базовую подготовку, а часть нуждалась в лечении. Неподготовленность батальона и отсутствие средств также усугубляли ситуацию.

    Майор докладывал командованию о проблемах, включая плохое морально-психологическое состояние солдат и нехватку транспортных средств и боеприпасов. Однако реакции от командования не последовало. Суд признал, что выполнять боевую задачу в таких условиях было невозможно, и закрыл дело.

    3 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году число случаев самовольного оставления частей в вооруженных силах Украины возросло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский одобрил закон, позволяющий украинцам, впервые покинувшим воинскую часть, добровольно вернуться на службу без наказания. Ранее Bloomberg сообщало, что число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года, достигнув почти 96 тыс. случаев, усугубляя кадровый кризис в армии.

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    8 января 2025, 14:27 • Новости дня
    ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 50 тыс. человек
    ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 50 тыс. человек
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, противник потерял 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, бригад теробороны, нацгвардии и штурмового полка ВСУ около Викторовки, Зазулевки, Казачьей Локни, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Мелового, Мирного, Русского Поречного, Суджи и Черкасского Поречного.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Веселовкой, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Николаевкой, Никольским, Новеньким, Погребками, Свердликово, Южным, а также Беловодами, Водолагами и Журавкой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне вечером военкоры сообщили, что ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области.

    7 января российские войска нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.

    В среду стало известно, что ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    8 января 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска расширили зону контроля на запорожской линии фронта, освободив около 5 кв. километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе, что привело к полуокружению поселка Великая Новоселка.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов Владимир сообщил, что российские войска добились стратегического успеха на запорожской линии фронта, пишет РИА «Новости». Они расширят зону контроля западнее Великой Новоселки, освободив около 5 кв/ километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе.

    Рогов отметил, что основной маршрут снабжения боеприпасами и резервами для Вооруженных сил Украины в поселок Великая Новоселка оказался перерезан, украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Он добавил, что поселок находится в полуокружении, что практически блокирует противника.

    Продвижение российских войск также наблюдается в сторону села Новоселка у западной границы Донецкой народной республики. Это продвижение может сыграть значительную роль в дальнейшем укреплении позиций российских сил на данном направлении.

    Рогов подчеркнул, что эти достижения важны для контроля над ситуацией на запорожском фронте и могут оказать значительное влияние на ход боевых действий в регионе.

    Ранее российские войска почти полностью блокировали логистические маршруты украинских сил в Великой Новоселке, что затрудняет пополнение их сил и боекомплектов.

    Гарнизон ВСУ в поселке находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

    Вначале января Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобождена от ВСУ, украинские подразделения в этом районе находятся в тяжелом положении, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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    8 января 2025, 07:36 • Новости дня
    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

    Российские средства ПВО за одну ночь уничтожила 32 украинских БПЛА в семи регионах и Азовском море

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ночью российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 32 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Эти БПЛА были сбиты над семью регионами России и акваторией Азовского моря.

    В частности, 11 беспилотников были уничтожены над Саратовской областью. Кроме того, по четыре аппарата были сбиты над Курской и Ростовской областями. В Белгородской и Брянской областях российские ПВО перехватили по три БПЛА. В Краснодарском крае сбито два дрона, а в Волгоградской области – один. Также четыре беспилотника уничтожены над Азовским морем.

    Эти действия стали частью продолжающихся усилий российской стороны по обеспечению безопасности своих территорий и предотвращению проникновения украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

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    8 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА

    В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии

    Tекст: Денис Тельманов

    На предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.

    «На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

    Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

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