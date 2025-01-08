В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили дом
Обломки сбитого беспилотника повредили крышу дома в Белгороде
В Белгороде обломки одного из сбитых беспилотников пробили крышу и потолок многоквартирного дома, пострадавших нет.
Как сообщает ТАСС, в Белгородской области были сбиты несколько беспилотников. При падении обломков одного из них в многоквартирном доме в Белгороде оказалась пробита крыша и поврежден потолок в одной из квартир. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
«По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире», – отметил Гладков в своем телеграм-канале.
В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений, и ситуация находится под контролем местных властей. Гладков подчеркнул, что все службы оперативно отреагировали на происшествие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших, а в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.