В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.0 комментариев
Конгрессвумен Грин анонсировала законопроект о переименовании Мексиканского залива
Стало известно о планах конгрессвумен Грин подать законопроект о переименовании Мексиканского залива
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин планирует представить законопроект о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
Грин объяснила, что залив используется мексиканскими наркокартелями для незаконной перевозки людей и контрабанды оружия.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Грин написала: «Как только президент Трамп сделал заявление, я поручила своей команде подготовить законопроект». Она добавила, что текст документа уже готов и его представят в четверг утром.
Из текста законопроекта следует, что в случае его принятия обеими палатами конгресса, главы федеральных агентств будут обязаны обновить название залива на всех картах и в документации в течение 180 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки» в рамках новой политики своей администрации.