Конгрессвумен Грин анонсировала законопроект о переименовании Мексиканского залива

Стало известно о планах конгрессвумен Грин подать законопроект о переименовании Мексиканского залива

Tекст: Елизавета Шишкова

Грин объяснила, что залив используется мексиканскими наркокартелями для незаконной перевозки людей и контрабанды оружия.

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Грин написала: «Как только президент Трамп сделал заявление, я поручила своей команде подготовить законопроект». Она добавила, что текст документа уже готов и его представят в четверг утром.

Из текста законопроекта следует, что в случае его принятия обеими палатами конгресса, главы федеральных агентств будут обязаны обновить название залива на всех картах и в документации в течение 180 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки» в рамках новой политики своей администрации.