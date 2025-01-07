То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.0 комментариев
Грузия предложила Франции провести внеочередные выборы
Папуашвили ответил на рекомендацию Франции провести выборы в Грузии
Грузия предложила Франции провести внеочередные выборы в ответ на рекомендацию Парижа о новых выборах в Тбилиси, ссылаясь на высокий процент поддержки французами отставки президента Макрона и роспуска Национального собрания, , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузия предложила Франции провести внеочередные парламентские выборы, что стало ответом на аналогичное предложение со стороны Парижа в адрес Тбилиси. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил: «С учетом того, что 61 процент французов высказывается за отставку президента Макрона, а 50 процентов желают роспуска Национального собрания, возможно, новые выборы стали бы хорошим выходом в этой стране из политического кризиса».
Эти слова Папуашвили прозвучали в ответ на заявление посла Франции в Грузии Шераз Гасри. Она ранее сообщила, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, новые выборы в парламент Грузии могли бы помочь стране преодолеть текущий политический кризис.
На фоне этих событий следует учитывать, что грузинская оппозиция отказывается признавать свое поражение на выборах в парламент, которые состоялись 26 октября. Тогда оппозиция получила 61 мандат, в то время как правящая партия «Грузинская мечта» заняла 89 мест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендианткой
«Института Маккейна», а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону
следить за Украиной, которую, по его словам, «обрекли на уничтожение».