Родителей погибшего от удара БПЛА мальчика отправят в Крым

Раненых родителей мальчика отправят на лечение в Симферополь после атаки БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

Родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, экстренно направят на лечение в Симферополь, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и женщина находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает, однако женщине предстоит долгая реабилитация из-за серьезного повреждения зрения.



Атака беспилотника Вооруженных сил Украины произошла 4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате этого удара погиб ребенок, находившийся в гражданском автомобиле, а его родители получили ранения.

Балицкий отметил, что пострадавшие будут направлены в областную клиническую больницу в Симферополь, где им окажут полную медицинскую помощь. Решение о транспортировке было принято из-за необходимости длительного лечения и реабилитации, особенно для женщины, чей зрительный аппарат серьезно пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон остается в пределах нормы. Жильцам в Воронеже разрешили вернуться домой после обследований, проведенных в связи с инцидентом с подрывом БПЛА на улицах Димитрова и Иркутской.