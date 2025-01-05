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Родителей погибшего от удара БПЛА мальчика отправят в Крым
Раненых родителей мальчика отправят на лечение в Симферополь после атаки БПЛА
Родители 10-летнего мальчика, погибшего от удара БПЛА ВСУ в Запорожье, экстренно отправятся в Симферополь для получения медицинской помощи.
Родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, экстренно направят на лечение в Симферополь, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и женщина находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает, однако женщине предстоит долгая реабилитация из-за серьезного повреждения зрения.
Атака беспилотника Вооруженных сил Украины произошла 4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате этого удара погиб ребенок, находившийся в гражданском автомобиле, а его родители получили ранения.
Балицкий отметил, что пострадавшие будут направлены в областную клиническую больницу в Симферополь, где им окажут полную медицинскую помощь. Решение о транспортировке было принято из-за необходимости длительного лечения и реабилитации, особенно для женщины, чей зрительный аппарат серьезно пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон остается в пределах нормы. Жильцам в Воронеже разрешили вернуться домой после обследований, проведенных в связи с инцидентом с подрывом БПЛА на улицах Димитрова и Иркутской.