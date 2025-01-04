В очереди к Крымскому мосту скопились почти 1,2 тыс. машин

Tекст: Алексей Дегтярев

К 17.00 мск со стороны Тамани в ожидании находятся 610 транспортных средств, а со стороны Керчи – 580, передает ТАСС.

Время ожидания составляет около двух часов как с одной, так и с другой стороны.

За час до этого, в 16.00 мск, в очередях было 820 автомобилей. Время ожидания также составляло два часа.

Напомним, движение по Крымскому мосту временно перекрывали в новогоднюю ночь для обеспечения безопасности.