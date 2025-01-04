Планировавший теракт в Екатеринбурге раскрыл подробности подготовки

Задержанный признался в подготовке теракта в Екатеринбурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанный заявил, что рассматривал несколько целей для применения взрывчатки, взрывчатые вещества планировалось протестировать перед их использованием, передает РИА «Новости».

ФСБ опубликовала видео с признанием подростка, где он рассказывает о своих намерениях.

Подросток также признался в подписке на неонацистский Telegram-канал, где он читал призывы к действиям против полиции, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что в августе прошлого года стал приверженцем правых взглядов и совершил поджог полицейской машины, снимая это на видео.

Второй задержанный сообщил, что его попросили сделать таймер и помочь в изготовлении взрывчатых веществ. Он сказал, что выполнил просьбу, не зная истинных намерений друга. Задержание произошло после того, как они начали готовиться к тестированию взрывчатки.

В субботу сотрудники ФСБ задержали группу несовершеннолетних, планировавших устроить теракт в Екатеринбурге.