Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.2 комментария
Планировавший теракт в Екатеринбурге раскрыл подробности подготовки
Задержанный признался в подготовке теракта в Екатеринбурге
Несовершеннолетний, задержанный за попытку подготовки террористического акта на территории Екатеринбурга, признался, что рассматривал несколько целей для атаки, также он сообщил, что был подписчиком неонацистского Telegram-канала.
Задержанный заявил, что рассматривал несколько целей для применения взрывчатки, взрывчатые вещества планировалось протестировать перед их использованием, передает РИА «Новости».
ФСБ опубликовала видео с признанием подростка, где он рассказывает о своих намерениях.
Подросток также признался в подписке на неонацистский Telegram-канал, где он читал призывы к действиям против полиции, сообщает ТАСС.
Он рассказал, что в августе прошлого года стал приверженцем правых взглядов и совершил поджог полицейской машины, снимая это на видео.
Второй задержанный сообщил, что его попросили сделать таймер и помочь в изготовлении взрывчатых веществ. Он сказал, что выполнил просьбу, не зная истинных намерений друга. Задержание произошло после того, как они начали готовиться к тестированию взрывчатки.
В субботу сотрудники ФСБ задержали группу несовершеннолетних, планировавших устроить теракт в Екатеринбурге.