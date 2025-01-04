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ФСБ задержала планировавших теракт в Екатеринбурге подростков
Группа несовершеннолетних намеревалась устроить террористический акт в Екатеринбурге, их задержали сотрудники ФСБ, двое подозреваемых оказались причастны к поджогу полицейского автомобиля.
Задержанные 2007 и 2008 годов рождения разделяют идеи запрещенной террористической организации, они намеревались использовать самодельное взрывное устройство в местах массового пребывания людей, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
При обыске у них нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по его сборке. В региональном следственном управлении СК завели уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или устройств.
В ФСБ добавили, что ведется сбор доказательств преступной деятельности задержанных. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства планируемого преступления и возможные связи подростков с террористическими организациями.
Ранее ФСБ задержала в Подмосковье семь человек, подозреваемых в подготовке теракта против руководителя оборонного предприятия, который планировался украинскими спецслужбами.